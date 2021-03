Detenido un hombre tras el hallazgo de un objeto sospechoso en el palacio de Isabel II en Escocia

Un hombre ha sido detenido este miércoles después de que un objeto sospechoso haya sido encontrado en el Palacio de Holyrood de la reina Isabel II, ubicado en Escocia.

Según la información recogida por la BBC, un equipo de desactivación de explosivos acudió por un aviso en el palacio, la residencia oficial de Isabel II en la región británica, en torno a las 20.50 horas (hora local) del martes. Había un objeto sospechoso depositado en las escaleras de entrada a las instalaciones y los agentes lo examinaron antes de "asegurarlo".

Un portavoz ha detallado que el detenido en conexión con el incidente tiene 39 años y ha especificado que no hay ninguna amenaza en curso contra la población. "Se están llevando a cabo investigaciones sobre todas las circunstancias", ha agregado.

La Policía de Escocia, que no ha especificado cuándo se ha detenido al sospechoso, no ha explicado si el artefacto hallado era o no una bomba, ha informado la agencia de noticias DPA.

Aunque el palacio es la residencia oficial de la reina en Escocia, normalmente pasa su tiempo en su residencia privada del Castillo de Balmoral, 120 kilómetros al norte del palacio, cuando visita la región.