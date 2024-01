Detenido un hombre por amenazar con atracar un banco con un arma simulada y llevar hachís encima en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español por amenazar con atracar una entidad bancaria de Palma con un arma simulada y por un delito contra la salud pública, al llevar hachís encima.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos se produjeron el pasado martes sobre las 11.00 horas cuando el hombre acudió a una oficina bancaria del centro de Palma para extraer dinero.

Allí, explicó que había perdido su documento de identidad y su tarjeta de crédito y preguntó cómo podría obtener dinero. Sin embargo, la trabajadora del banco le indicó que sin los documentos no podría llevar a cabo tal operación.

Sin cesar en su empeño, mientras hablaba con la trabajadora el hombre llamó a su hermano, que se encontraba fuera de la isla, y le pidió que le realizara una transferencia. Durante la discusión, el presunto autor sacó una pistola y apuntando a la trabajadora de la entidad, exclamó que llevaba el cartucho lleno, que atracaría un banco si su hermano no le daba dinero y que si no atracaba dicha entidad era porque sabía que no tenían efectivo.

Seguidamente, huyó del lugar y fue encontrado por agentes de la Policía Nacional en un restaurante cercano. Estos lo registraron y comprobaron que en realidad no portaba un arma de fuego sino que se trataba de un arma de airsoft.

Los agentes también le encontraron 67 gramos de hachís, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con intimidación en tentativa y un delito contra la salud pública, puesto que la droga que llevaba superaba la cantidad máxima destinada al autoconsumo.

Según han informado, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y realizó distintas gestiones para esclarecer los hechos.

Así, tras tomar declaración a la víctima se comprobó que el detenido era un cliente habitual de la oficina y que era conocido por las trabajadoras, ya que el hombre acudía asiduamente al lugar mostrando una actitud irrespetuosa e impaciente y comunicando diversos problemas con su cuenta corriente.

Igualmente, tras haber constatado que el detenido había afirmado en ocasiones previas que era poseedor de otras armas, se procedió a realizar la entrada y registro en su domicilio y se determinó que en realidad no era poseedor de más armas. Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales pero no había cometido con anterioridad hechos similares.