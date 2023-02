Detenido un hombre por acceder a un local de juego con la documentación de otra persona en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen chino y 49 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental, al acceder a un local de juego con la identidad de otra persona, en Palma.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, el pasado sábado, agentes del Cuerpo Nacional detuvieron a un hombre de 49 años de edad, de origen chino, por un delito de falsedad documental, al acceder a un local de juego con la identidad de otra persona, en Palma.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, en un local de juego de Palma, cuando un varón entró en un salón de juegos con la documentación de otra persona, mostrando el permiso de residencia, consiguiendo eludir el control de acceso al establecimiento.

El presunto autor obtuvo un premio en la máquina y cuando fue a cobrarlo al mostrador coincidió con el cambio de turno y fue atendido por otra trabajadora, quien le solicitó la documentación para abonarle el premio.

El denunciado le mostró la documentación y la mujer al ver que no coincidía la misma con el hombre, le comunicó que no podía abonarle el premio ya que el mismo no tenía los documentos de identificación correspondientes.

En ese momento, el varón se fue del lugar de los hechos y volvió acceder al mismo mostrando otros documentos, que en este caso si eran los que tocaba.

La dependienta recogió la documentación e hizo las comprobaciones oportunas para proceder al abono del premio, observando que, en las bases de datos, esa persona tenía la entrada prohibida en los salones de juego, por lo que avisó a la policía de todo lo que estaba pasando.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió a la llamada, y tras recabar toda la información sobre los hechos, procedió a la detención del presunto autor por un delito de falsedad documental.