Detenido un hombre de 67 años por la agresión al portavoz del PSOE en Ponferrada (León)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 67 años, vecino de Ponferrada, como el supuesto autor de la agresión que sufrió ayer el secretario general del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, Olegario Ramón, según ha informado la Delegación del Gobierno, que añade que la investigación continúa abierta.

Fuentes de la investigación han precisado a EFE que en las próximas horas se le tomará declaración en Comisaría antes de ser puesto a disposición judicial tras la denuncia presentada por Ramón.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, había anunciado horas antes de producirse la detención que la Policía Nacional ya tenía identificadas a varias personas como posibles responsables de la agresión.

Sen ha querido condenar los hechos acaecidos en la capital ponferradina y ha tachado de grave y preocupante la agresión a Ramón, exalcalde de la ciudad y presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, "fundada en excusas ideológicas".

Según se puede comprobar en un video difundido en redes sociales, Ramón fue zarandeado y agredido por dos personas que ondeaban una bandera de España y uno de ellos le propinó varias patadas cuando salía de la sede del partido, tras mantener una reunión con los alcaldes pedáneos de la formación.

El propio Ramón ha convocado este viernes a los medios y sobre el incidente del que fue víctima ha relatado que asistió a una reunión con pedáneos de su partido y un grupo de personas, como hace todas las tardes, se concentró a partir de las 20.00 horas ante la sede socialista en la calle General Vives de la capital del Bierzo.

"Sobre las ocho y media salimos, nos despedimos y yo me encaminé hacia mi vehículo que estaba al lado de donde se concentraban estas personas y al llegar a su altura un señor al que conozco de verlo allí, porque es de lo que va todos los días, se dirigió a mi y me dijo si me había acercado a ellos para provocarlos", ha explicado.

Seguidamente, ha proseguido, le dirigió varios insultos y amenazas a las que no respondió pero le siguió por lo que optó por sacar el móvil para dejar constancia de lo que estaba sucediendo y fue entonces cuando comenzó la agresión.

"Cuando saqué el móvil otra persona que no se ni de donde salió me dio un golpe en la mano y el teléfono salio despedido varios metros y al ir a recogerlo me empezó a dar patadas en la pierna derecha y proferir insultos, amenazas y obscenidades que prefiero no repetir", ha detallado.

Tras la agresión, pidió la intervención de la Policía y posteriormente acudió al centro de Salud Pico Tuerto, donde le curaron las heridas en la pierna derecha y también dieron cuenta de la lesión que tiene en una mano "que ha ido a peor".

Ramón lamenta lo que denomina como "previa" de su agresión, que son, a su juicio, las movilizaciones ante las sedes socialistas: "Se ha creado el caldo de cultivo para que ocurrieran estas cosas".

También denuncia que "se ha normalizado el enfrentamiento y la agresividad" y que todo ello sumado a lo que ocurre en las instituciones y administraciones superiores del Estado traslade a la calle un ambiente de crispación.

Ha responsabilizado a Vox de esa tensión y ha precisado al respecto que "demoscópicamente parece que tiene buen resultado y elige esa línea" y cree que va a continuar por ese camino de enfrentamiento".

Por eso considera importante que se rebaje la tensión y se fomente "la tolerancia y el respeto y no enfrentar territorios ni personas".