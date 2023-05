Detenido el empleado de una empresa de reparto que se quedaba con la mercancía que debía entregar

Agentes destinados en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un empleado de una empresa de reparto a domicilio que, aprovechando su condición de repartidor, se apropiaba de la mercancía, nueve paquetes concretamente, que debía repartir y entregar a sus destinatarios, por valor de 2.000 euros.

Fue en el mes de febrero cuando se daba cuenta a través de una denuncia interpuesta en la Comisaría de la Localidad de Alcorcón (Madrid) por parte del responsable una empresa de transporte del presunto delito de apropiación indebida, en la que se denunciaba haber sido víctima de una apropiación indebida por parte de un empleado de una empresa de reparto a domicilio.

El responsable de la empresa manifestaba, que se dedicaba al transporte de mercancía correspondiente a la ruta de ida y vuelta de Pamplona-Vitoria-Benavente, y uno de los empleados contratado desde el mes de enero de este año, acudió a la localidad de Benavente donde recogió nueve paquetes.

Una mercancía que no llegó a sus legítimos destinatarios. De hecho, no volvieron a saber nada mas de trabajador ya que no había acudido a la empresa posteriormente y no tenían ninguna noticia del mismo, intentando posteriormente contactar con él.

Iniciadas las gestiones por los funcionarios del Grupo de investigación se pudo determinar la participación de un empleado que forma fraudulenta y faltando al normal protocolo de recepción y posterior entrega de los paquetes a los legítimos propietarios se apoderó de los mismos.

Los agentes tras realizar una investigación para localizar al presunto autor del delito de apropiación indebida, fue localizado y detenido en esta Jefatura Superior de La Rioja.

El autor es un hombre, de 45 años de edad, con domicilio en una localidad de La Rioja y sin antecedentes penales.