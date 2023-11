Detenido un conductor ebrio por chocar contra un vehículo aparcado y empotrarle dentro un local en Valdemoro

Un vehículo colisionó anoche contra otro que se encontraba estacionado, empotrándole dentro de un local comercial en el municipio de Valdemoro, un siniestro en el que no se han registrado heridos, ha informado hoy el Cuerpo Local en redes sociales.

En plena madrugada, un vehículo negro circulaba por una calle de Valdemoro cuando en un momento dado se desvió de tal manera que chocó frontalmente contra otro vehículo blanco que estaba estacionado en la acera, de tal modo que este último derribo parte de la fachada de un comercio, entrando unos 20 metros en el establecimiento.

Hasta el lugar llegó un ambulancia, cuyos sanitarios comprobaron que no había heridos, ya que no había nadie en el local y el conductor resultó ileso. No obstante, dio positivo en alcoholemia, arrojando una marcha de 0,93 miligramos por litro, por lo que acabó detenido por la Policía Local.