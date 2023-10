Detenidas 207 personas por estafas bancarias online de más de 830.000 euros con víctimas en toda España

La Policía Nacional ha detenido a 207 personas por un presunto fraude de más de 830.000 euros mediante estafas bancarias online, en una investigación iniciada al detectar el aumento en este tipo de fraude online en el territorio nacional, con víctimas en toda España.

Según ha informado la Policía este viernes mediante una nota de prensa, el delito habría sido cometido a través de la técnica de 'spoofing' y las detenciones se han realizado sobre las personas cuyo cometido era recibir las transferencias fraudulentas de las estafas.

Los ciberdelincuentes suplantaban los números de teléfono de las entidades bancarias de las víctimas mediante el uso de aplicaciones informáticas y trataban de ganarse su confianza hasta lograr todos los datos necesarios para acceder a sus cuentas.

Una vez adquirido este acceso, los ciberdelincuentes ordenaban transferencias a cuentas bancarias controladas por ellos mismos y que se encontraban a nombre de "mulas".

La operación ha sido dirigida por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y comenzó en septiembre del año pasado, cuando el Cuerpo detectó un aumento en este tipo de fraude online en el territorio nacional.

Los agentes de la Policía Nacional recuerdan que las entidades bancarias no solicitan datos personales o bancarios vía telefónica o por SMS, por lo que recomiendan a los clientes de las mismas no facilitar nunca contraseñas a través de este medio, utilizar las aplicaciones oficiales de los bancos y no hacer pagos ni actualizar datos a través de enlaces recibidos por correo electrónico o SMS.