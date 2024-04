Destinan 200.000 euros para potenciar la promoción de las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región

El Consejo de Gobierno da luz verde a la ayuda de la que se beneficiarán Apoexpa, Fecoam y Proexport

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado en su sesión de este jueves la concesión mediante decreto de una ayuda de 200.000 euros para la realización de actividades de promoción de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia en terceros países.

Una subvención de la que se beneficiarán Apoexpa, Fecoam y Proexport y que permitirá potenciar las acciones comerciales en el extranjero con el objetivo de alcanzar nuevos mercados y reforzar las ventas en aquellos en los que ya se vende producto.

Para incentivar el consumo de los productos comercializados y producidos desde la Región de Murcia se establece la asistencia a distintas ferias en terceros países entre las que destacan Asia Fruit Logistica, Produce Marketing Association (PMA) Fresh Summit en el Orange County Convention Center de Orlando, o The New York Produce Show and Conference NYC.

A ello se suman otras acciones comerciales, como asistencia sin stand o participación, en ferias internacionales, eventos paralelos o eventos sectoriales de carácter profesional relacionados con el sector de frutas y hortalizas (jornadas, conferencias, encuentros empresariales) de carácter técnico en terceros países, así como actividades de promoción realizadas por delegaciones de productores con objeto de abrir nuevos mercados o afianzar los ya existentes.

De esta forma, la Comunidad Autónoma continúa dando pasos junto al sector agroalimentario para dejar atrás la dependencia del mercado comunitario frente a la posibilidad de abrir nuevas líneas de exportación en países terceros, especialmente centrados en el mercado asiático.