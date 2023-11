PP destaca que 10.000 onubenses han clamado por "la igualdad y la justicia", frente a pactos de Sánchez

El PP ha destacado que Huelva ha sido un "clamor de miles de ciudadanos en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía del PSOE de Pedro Sánchez" en la concentración convocada en la Plaza de la Constitución de la capital, que ha congregado a unas 10.000 personas.

Según una nota del PP, la Plaza de la Constitución y la Gran Vía se ha llenado de onubenses que han "gritado alto y claro no a la amnistía de Pedro Sánchez". El presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, ha sido el encargado de leer un manifiesto en el acto, donde ha subrayado que "hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país".

El dirigente popular ha insistido en que "hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad, y en cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía".

"Estamos juntos, pese a que quieren dividirnos. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia", ha señalado.

González ha afirmado que "vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy".