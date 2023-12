El PP destaca el "compromiso con hechos" de Junta en obras hídricas frente a la "nula inversión" del Gobierno

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado "el compromiso con hechos" del Gobierno de Juanma Moreno en obras hídricas en el último lustro "frente a la nula inversión" del Gobierno central.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha remarcado que "mientras la Junta de Andalucía invierte en infraestructuras hídricas en la provincia más de 220 millones de euros en los últimos cinco años el Gobierno de España sigue inmóvil en un momento crítico provocado por la sequía".

González se ha referido así al compromiso de la Junta tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la ejecución de las obras de mejora de la presa del Andévalo, "una actuación que beneficiará a 200.000 habitantes en la provincia de Huelva".

La mejora de la presa del Andévalo, según ha explicado el popular, cuyo coste asciende a más de 26 millones de euros, va a permitir el aprovechamiento de todos sus recursos hídricos en situaciones de escasez como sucede en la actualidad y para la que la Junta ha movilizado una inversión "sin precedentes" para el abastecimiento, depuración y la mejora del sistema de explotación de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedra.

Esta obra en la presa del Andévalo, con un periodo de ejecución de 11 meses, se encuentra contemplada en el III Decreto contra la Sequía que ha impulsado el Gobierno andaluz para mejorar las canalizaciones de agua en la provincia onubense.

"Huelva en estos cinco años ha pasado de las promesas de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía a realidades con Juanma Moreno y el Partido Popular", ha subrayado "antes de remarcar que existen dos maneras de tratar a esta provincia.

Al respecto, ha subrayado que "mientras en estos cinco un gobierno del PP en la Junta ha impulsado infraestructuras que los onubenses llevaban décadas demandando, el PSOE sigue sin tener presente en su agenda a los onubenses y a esta provincia como se hace evidente con las infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado en 2018 que son prioritarias para Huelva".

"Lamentablemente no existe el mismo compromiso por parte del Gobierno del PSOE que de la Junta. Después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno aún no ha cumplido con la Ley del Trasvase aprobada en 2018, mantiene paralizada y bloqueada las obras de la Presa de Alcolea y no han empezado aún las del túnel de San Silvestre, incumpliendo sistemáticamente las fechas a las que se comprometió", ha concluido.