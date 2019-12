Despiden a 30 camareros de Moncloa después de varios meses sin cobrar

El servicio de cafetería del complejo de la Moncloa ha tenido que cerrar después de que treinta camareros hayan sido despedidos. Algunos llevaban más de tres décadas trabajando allí. Los empleados han denunciado que hacía meses que la empresa concesionaria no les pagaba y que por eso les han rescindido el contrato. "Pagan a los proveedores pero no a los trabajadores. Tienen deuda con la Seguridad Social y Hacienda y todas esas causas están recogidas dentro del pliego de condiciones. Al no cumplir con estas condiciones, se les rescinde el contrato", ha señalado a COPE Gema Herrera, de Comisiones Obreras.

Nadie quiere hacerse cargo de las deudas y del servicio de comidas, por lo que habrá que sacarlo a concurso. Un proceso que puede llegar a durar seis meses. Mientras, los 2000 trabajadores que trabajan en el complejo se quedan sin cafetería. Se servían más de 300 comidas al día así como otros tantos desayunos.

Los trabajadores lamentan la gestión que desde hace años se ha llevado a cabo y critican que el Gobierno "hable de hacer políticas contra el desempleo, cuando no tienen el más mínimo cuidado ni de los trabajadores que prestan servicio en sus instalaciones".

El cese del servicio de cafetería no afecta al presidente del Gobierno, que tiene su propio servicio dentro de las dependencias de Moncloa.