Desestimado el recurso de Igor el Ruso contra sentencia de 21 años de cárcel

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por Norbert Feher, alias Igor el Ruso, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Teruel el pasado 29 de enero, que le condenó a 21 años de prisión por dos delitos de tentativa de homicidio y uno de tenencia ilícita de armas, hechos que cometió en Albalate del Arzobispo (Teruel) el 5 de diciembre de 2017.

En el recurso de apelación presentado ante la Sala, el actual abogado de Feher solicitaba la nulidad de actuaciones al considerar que se había vulnerado el derecho de su defendido a la libre elección de abogado y alegaba que el acusado no dispuso de una defensa efectiva, refiriéndose con ello a la "escasa comunicación" que hubo entre Igor el Ruso y el abogado de oficio que asumió su defensa durante la instrucción, informa el TSJA en nota de prensa.

Sin embargo, según han expresado los magistrados, el acusado ejerció su derecho a elegir abogado cuando se le ofreció, designando al letrado recurrente que, según se dice en el recurso, es quien tiene encomendada su defensa en otras causas pendientes, y consideran que en ningún momento se le ha indicado al tribunal que el letrado ignorase su designación, ni que el acusado se viera impedido de comunicar con él.

Por tanto, la situación de la que ahora se queja el recurrente deriva de la tardanza del actual abogado en solicitar al letrado de oficio el cambio en la defensa, han indicado los magistrados, que añaden que si entendió que la actuación del juzgado cercenaba el derecho de defensa del acusado, el letrado actuante debió hacerlo valer en el mismo acto del juicio.

No obstante, el tribunal ha detallado que, tal y como han expuesto, no lo hizo, por lo que no cabe guardar silencio y esgrimir en la segunda instancia una indefensión que, de haberse producido, el mismo ha consentido con su pasividad.

Respecto la segunda alegación realizada por el actual letrado de la defensa, referida a la escasa comunicación entre el acusado y el primer letrado que le defendió, el tribunal ha argumentado que no pasa de ser una mera suposición del letrado firmante del recurso y, aunque ello fuera cierto, no supone la nulidad del proceso que se pretende.

Esta sentencia es la primera contra Igor el Ruso en España, que tiene pendiente otro juicio por el triple crimen que supuestamente cometió en Andorra unos días después, el 14 de diciembre, en el que asesinó a un ganadero y a dos guardias civiles. EFE

