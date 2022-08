Descubren en Zaragoza lo que parecía ser una botella del siglo II y resulta ser algo mucho más barato

El yacimiento arqueológico de Los Bañales esconde los restos de una ciudad romana cuyo nombre no puede certificarse aún con seguridad. Debió ocupar una extensión de algo más de veinte hectáreas de terreno, delimitadas al norte por un monumental espacio residencial, al sur por el cerro de El Huso y La Rueca, al este por Puy Foradado y el trazado elevado de un acueducto romano, y al oeste por la supuesta necrópolis al pie del cerro de El Pueyo.

La campaña de excavación en Los Bañales ha sacado a la luz importantes vestigios.





De la citada ciudad, durante muchos años, lo único estudiado con detalle fue su sistema hidráulico, dotado de unas monumentales termas, construidas a finales del siglo I d. C., y de un acueducto que transportaba el agua a la ciudad desde un posible embalse próximo. Fueron precisamente las termas las que debieron dar nombre al lugar y a la antigua advocación de Nuestra Señora de Los Bañales, cuya ermita preside el área arqueológica. En los últimos años, desde 2008, gracias al empuje de la Fundación Uncastillo y de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, se ha retomado la investigación en el lugar y se han puesto al descubierto espacios del urbanismo de la ciudad, y también objetos que formaron parte de su cultura material cotidiana.

En la actualidad los trabajos arqueológicos, de investigación y de formación de ellos derivados, y de puesta en valor, cuentan con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de la comarca de las Cinco Villas y de los Ayuntamientos de Uncastillo, Sádaba, Layana y Biota. Además, con un modelo innovador en gestión del patrimonio arqueológico, la Fundación Uncastillo canaliza ayudas de empresas privadas (E.On, General Eólica Aragonesa o la Fundación ACS) que colaboran con el proyecto.

Una gran confusión

No se trataba, tal y como publicó la prestigiosa revista Pyrenae, de una valiosa botella de vidrio con letras griegas hallada en el yacimiento romano de Los Bañales (Zaragoza), sino que era un frasco de medicamento norteamericano que alguien arrojó en el lugar a finales del siglo XIX o principios del XX. El supuesto autor de la botella, un vidriero griego del siglo II cuyo nombre incluiría las letras WITH, no era tampoco tal, sino que estas formaban parte del sintagma en inglés “with lima & soda” (con lima y soda).

El estudio Inscripciones sobre vidrio. Una nueva marca griega sobre fondo de botella hallada en la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo, que se hizo público en el último número de Pyrenae, daba cuenta de un sorprendente descubrimiento: un trozo de botella con caracteres griegos que demostraba la actividad comercial internacional del asentamiento aragonés. En el texto, se explicaba que “el presente trabajo da a conocer una singular marca en griego sobre un fragmento de vidrio, perteneciente seguramente al fondo de una botella. Tras revisar y ordenar los usos del vidrio como soporte epigráfico en el mundo romano, se relaciona el texto con el posible nombre de alguno de los uitrarii (vidrieros) atestiguados en el Mediterráneo y se propone, también, con criterios paleográficos y arqueológicos, una datación, el siglo II”.

Los autores, el catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra, Javier Andreu Pintado, y el epigrafista Aitor Blanco-Pérez, doctor por la Universidad de Oxford, recordaban en su estudio que Los Bañales fue una ciudad romana monumental, “uno de los enclaves más dinámicos en la arqueología hispanorromana”, “el primero de la península Ibérica en el que se documentan ventanas hemisféricas en vidrio soplado”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El yacimiento romano de Los Bañales, en Uncastillo (Zaragoza).





En el verano de 2019, en el barrio septentrional de la ciudad, se produjo el hallazgo. “Apareció con la característica pátina verdosa y escamada típica de los procesos de corrosión que afectan a los vidrios antiguos y, en particular, a los romanos”, escribieron los expertos. Tras su limpieza y restauración, fue fechado, al haberse hallado rodeado de materiales romanos supuestamente contemporáneos, en la segunda mitad del siglo II.

El artículo también fue enviado al Journal of Glass Studies, posiblemente la mejor publicación sobre vidrio histórico que hay en el mundo, que rechazó el estudio por versar sobre un tema demasiado “especializado y separado de los intereses generalistas de la revista”. Sus responsables, tras admitir el “esfuerzo de sistematización de los usos epigráficos del vidrio y el interés de la pieza hallada”, recomendaron que la información fuese trasladada a otra revista dedicada a inscripciones antiguas.

Los autores tuvieron que esperar así dos años a que Pyrenae diese su visto bueno, ya que antes de aceptar un informe científico se somete a “pares”, es decir, dos analistas independientes comprueban la veracidad de lo afirmado por los redactores. Finalmente, el artículo fue aceptado en abril pasado y hecho público.

Este llamó pronto la atención de los arqueólogos Esperanza Ortiz Palomar y Juan Á. Paz Peralta, que llevan más de 30 años investigando sobre vidrio antiguo. Cuando se dieron cuenta del gran error, redactaron el informe Botella de vidrio farmacológica con patente en relieve (ca. 1884-1910). Revisión al vidrio con marca "griega" de la ciudad romana de Los Bañales. Su conclusión era demoledora: nada de una botella con inscripciones griegas, sino el frasco de un medicamento estadounidense que se vendía por un dólar y que contenía un compuesto de aceite puro de hígado de bacalao, seis gramos de hipofosfitos de cal y tres de hipofosfitos de sosa, “útiles para el tratamiento de la tisis”.

En su contrainforme dejan claro que las letras de la botella no se corresponden “a patrones antiguos, sino que son propias de una producción industrial y mecanizada”. Datan la fabricación del frasco entre 1884 y 1910. “El fragmento con las letras en relieve coincide, morfológicamente, con botellas para preparados farmacológicos. En este caso, el envase de 190 milímetros se vendía por un dólar y el de 240 por 1,95. Este diseño de forma y marca fue elegido para muchos medicamentos con patente, como la registrada por Scott & Bowne en Nueva York el 4 de julio de 1876. La decoración son letras en relieve, formando leyendas escritas en inglés. La marca está dispuesta en horizontal, y, por lo tanto, su lectura, aunque el formato del contenedor sea vertical, permitía adherir una etiqueta de papel con un dibujo”. La inscripción WITH de la botella (con, en inglés) iba seguida de las palabras “lima & soda”. El brebaje Scott’s Emulsion estaba patentado, y la firma poseía fábricas en Canadá, Inglaterra, España, Portugal, Italia y Francia. Se vendía sin receta médica y estaba recomendado para combatir un amplio espectro de enfermedades durante el invierno.

Y es que la publicación científica también ha rectificado lo que considera “un error honesto de identificación de la marca, que debe ser considerada como una intrusión en el estrato arqueológico. Los autores, los evaluadores por pares ciegos y los editores de Pyrenae están de acuerdo con esta retractación”.