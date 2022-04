La AN descarta reclamar a Francia la entrega de 'Josu Ternera' para ser juzgado por delitos de lesa humanidad

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado la petición formulada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y no reclamará a Francia la entrega del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', para que sea juzgado en la causa seguida contra la cúpula de la banda por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004.

En una providencia del pasado viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda aseguran que "no ha lugar a lo solicitado toda vez que la causa no se ha elevado" a la propia Sala para 'Josu Ternera'. Así, recuerdan que el auto dictado en 2018 por el Juzgado Central de Instrucción Número 3 que dio lugar a este procedimiento no disponía la conclusión del sumario para el otrora líder de la banda.

En concreto, en el mismo se disponía la conclusión del sumario de referencia para los procesados Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitzol Iriondo 'Gurbitz' y Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', que "se encuentran cumpliendo condena en Francia".

Esta respuesta por parte de la Sala de lo Penal llega después de que Dignidad y Justicia preguntase por qué no se solicitó a Francia la entrega de 'Ternera', "el exacto mismo país al que se entiende solicitar ahora la entrega de otros procesados, pero no así de éste". "¿A qué responde ello?", se preguntaban en un escrito del pasado miércoles.

"DEL TODO DISCONFORME" CON LA SALA

"¿Considera esta alta Sala desde su superior criterio que por cualquier razón de hecho o de derecho no resulta posible para la jurisdicción española obtener la entrega, ni tan siquiera temporal, por parte de Francia del procesado para poder ser enjuiciado éste por los presuntos crímenes contra la humanidad en los que está procesado en el presente sumario, y por tal razón se le omite pues en la providencia?", incidía la asociación.

En esta línea, DyJ se mostró "del todo disconforme" después de que la citada providencia de la Sección Segunda se limitase "a omitir sin ningún tipo de motivación, ni tan siquiera una mínima y escueta, al que es un procesado en esta causa por crímenes, asesinatos y masacres, de la máxima gravedad".

Así las cosas, la asociación recalca que "los cuatro" procesados "se encuentran por igual en Francia", lo que no les permite entender "la propia racionalidad y congruencia" de los motivos para no solicitar su entrega.

IMPULSO A LAS PESQUISAS

Las pesquisas al respecto se iniciaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. Unos años más tarde, en 2018, la magistrada Carmen Lamela concluyó el sumario que incoó y procesó 'Ata', 'Gurbitz', y 'Txeroki' por crímenes de lesa humanidad, proponiendo juzgarles por los asesinatos cometidos desde 2004.

La juez concluyó esa parte de la investigación tras tomarles declaración indagatoria a los tres miembros de la cúpula de ETA, quienes cumplen condena en Francia. No así respecto de 'Josu Ternera', a quien no se pudo comunicar su procesamiento en la causa al encontrarse en busca y captura en ese momento.

Fue a finales del pasado mes de marzo cuando la Sala de lo Penal decidió impulsar la causa seguida contra la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004 y planteó la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de 'Txeroki', 'Ata' y 'Gurbitz'.