El PP descarta a su candidata por Mérida siete días después de presentarla

Siete días después de que el PP extremeño presentara a Fátima Mulero como candidata a la Alcaldía de Mérida, la presidenta regional, María Guardiola, ha anunciado este martes que la descarta al entender que no ha sido "sincera" con el partido. "Me siento engañada", ha dicho Guardiola.

"He cometido un error y quiero subsanarlo por el bien de la ciudad de Mérida y del partido, por lo que a la mayor brevedad posible se designará a un candidato o candidata de confianza que acredite ejemplaridad", ha añadido Guardiola durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida.

"Creía que Fátima -empresaria y sin experiencia en política- era la mejor opción" para liderar la candidatura del PP en la ciudad de Mérida, pero hoy no puedo defender su idoneidad", ha agregado la presidenta regional de los populares extremeños, quien no ha eludido su error y su responsabilidad a la hora de elegir inicialmente a Mulero.

Según ha relatado Guardiola, en los días posteriores a la designación de Mulero, que fue presentada el pasado 13 de diciembre, mantuvo varias conversaciones con Mulero en las que le preguntó por varias cuestiones y "sus respuestas me resultaron válidas".

"Luego hubo otras" respuestas -de Mulero- "que no me han valido" a raíz de recibir informaciones contrastadas, ha apuntado Guardiola, quien ha afirmado que este lunes llamó por teléfono a Mulero para informarle de que ya no sería la candidata y que, posteriormente, esta última le expuso que "dimitía" de dicho cargo electoral y "pedía privacidad".

"Me siento engañada", ha reiterado Guardiola, quien considera que los parámetros de la vida pública son diferentes a los privados. "No soy nadie para juzgar a una persona, pero sí para exigir una conducta ejemplar a quien quiera asumir responsabilidades públicas", ha manifestado.

Tras este episodio "desacertado", como así lo ha calificado Guardiola, la dirección del PP ya trabaja en la elección y designación de una persona para liderar la candidatura local de Mérida, "una persona -ha añadido- que debe ser ejemplar, valiente, centrada, respetuosa y ganas de transformar e integrar".

Natural de Mérida, ciudad a la que ha regresado hace dos años tras un periodo fuera de la comunidad extremeña, Mulero es fundadora de la empresa AUTICMO, especializada en ofrecer servicios "online" y presenciales de terapia, formación y asesoría en tecnología aplicada al autismo para profesionales, entidades y familias.

Egresada en Educación Primaria y Psicología, fue seleccionada por la revista Forbes como una de las jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa en 2019.