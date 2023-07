Desactivada la situación 'preventiva' por ozono en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 'preventiva' por ozono en la capital vallisoletana ya que a lo largo de este miércoles no se ha superado en ninguna de las estaciones de medida el valor de 100 microgramos/m3.

Por ello, se desactiva la situación 1, preventiva, establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, activada este miércoles al haberse superado el valorde 100 microgramos/m3 durante tres días consecutivos.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir.