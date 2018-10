Deportistas aficionados riojanos luchan contra el cáncer "a zancadas"

De Roncesvalles a Santiago; 770 kilómetros del Camino para recaudar 1.500 euros

Un grupo de diez deportistas aficionados riojanos recorrerá el Camino de Santiago corriendo con la iniciativa 'Zancadas contra el cáncer', que recaudará fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.

La idea surgió de la Asociación Star Spain - Intercambio Policial Internacional, quienes se plantearon el reto de hacer el Camino de Santiago corriendo desde Santa Pola (Alicante).

Con el fin de darle más sentido a su reto, decidieron aprovecharlo para recaudar fondos con destino la lucha contra el cáncer. Después, se unieron a esta idea diez riojanos, que decidieron hacer lo mismo, pero desde Roncesvalles.

"A quien más a quien menos a todos nos ha tocado vivir de cerca el cáncer", ha relatado a Europa Press David Santolaya, uno de los corredores.

Todos están acostumbrados a hacer deporte; "si no, no te metes en esto", ha indicado. No obstante, quienes quieran correr con ellos se pueden apuntar y acompañar a un corredor un relevo.

Pero la mejor manera de ayudarles es ofrecer un patrocinio, comprar las pulseras hechas para el evento o hacer una aportación. De este modo, si bien en un principio los corredores se propusieron conseguir 770 euros ahora se han planteado el reto de doblarlo, llegando a los 1.500.

El recorrido será en formato non stop, mediante relevos de entre 10 y 15 kilómetros, hasta completar los 770 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela. El reto comenzará el próximo 15 de octubre (a las 00:00 horas del domingo 14 por la noche) y está previsto completarlo el jueves 18 por la mañana.

"Hay varias opciones para colaborar, buscamos patrocinadores, de forma que una empresa puede aportar entre tres y cinco euros por kilómetro y corredor", ha relatado.