Deportes reubica los partidos programados en La Pixarra por el cierre de gradas y vestuarios

La Concejalía de Deportes ha reubicado los nueve partidos de fútbol que estaban programados para este fin de semana en el campo de La Pixarra, después de cerrar ayer las gradas y los vestuarios tras detectar "anomalías" en la estructura de los mismos.

En unas declaraciones a los medios, la concejala Concepción Méndez ha explicado que estos problemas en la estructura no afectan al campo, por lo que los equipos pueden seguir entrenando allí. No obstante, los partidos no se podrán celebrar porque es obligatorio disponer de vestuarios habilitados.

La concejalía decidió clausurar las gradas y los vestuarios después de que los técnicos de Edificios recomendaran su precinto tras detectar daños que la concejala atribuye al último temporal de viento.

Este viernes se ha producido una nueva reunión de los técnicos para decidir el mejor abordaje para dar solución a estos problemas. Méndez ha explicado que se está planteando inyectar unas resinas para reforzar algunos de los espacios. La próxima semana habrá otra valoración que permitirá ofrecer una solución a mayor plazo.

"En función de la duración de la obra a lo mejor valoramos hasta colocar vestuarios portátiles", ha sugerido.