El Departamento de Fomento convoca este miércoles ayudas para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes rurales

El Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón publicará este miércoles una convocatoria de ayudas por un total de 2.688.280 euros para la adquisición de vivienda habitual dirigida a jóvenes de hasta 35 años, en municipios o núcleos de población de hasta 5.000 habitantes.

La cuantía máxima será de hasta 10.800 euros por vivienda, con límite del 20 por ciento del precio de adquisición de la vivienda, excluyendo los tributos, los gastos de notaría y registro de la propiedad y cualquier otro gasto inherente a la adquisición.

Las viviendas adquiridas al amparo de estas ayudas no podrán tener un precio superior a 120.000 euros y de deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

El consejero, Octavio López, ha presentado estas ayudas en Figueruelas, localidad zaragozana que se adecua al perfil demográfico --menos de 5.000 habitantes-- y cuyo Ayuntamiento ha mostrado interés por la construcción de vivienda protegida en suelos públicos.

"La vivienda es una de las prioridades de este Gobierno y la convocatoria de estas ayudas es buena prueba de ello, queremos que los jóvenes se puedan quedar a vivir en sus pueblos sin que el acceso a la vivienda suponga un muro infranqueable para ellos".

Octavio López ha mantenido una reunión con el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol, a la que se ha incorporado el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco.

El primer edil ha expuesto los planes del municipio en esta materia. Nolasco, por su parte, ha confirmado "la estrecha colaboración entre mi departamento y el del consejero López para ayudar a los ciudadanos de municipios de menos de 5.000 habitantes en materia de vivienda y otras áreas para que no haya aragoneses de primera y de segunda".

Esta convocatoria de ayudas entronca con la intención manifestada fechas atrás en las Cortes de Aragón por el consejero de Vivienda de aumentar el parque de vivienda protegida, tanto en régimen de compra como de alquiler, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

"Nos estamos dedicando a hablar con los ayuntamientos para que pongan a disposición suelo público que facilite la construcción y la promoción de vivienda protegida, el suelo representa el 25% de los costes de una vivienda y, si los ayuntamientos colaboran, a los constructores y promotores les resultará más rentable, y eso redundará en un precio más competitivo que facilite el acceso a los ciudadanos", ha dicho López.

Como medida para tratar de abaratar el precio de la vivienda y facilitar su compra o alquiler, Octavio López no descarta la modificación del módulo de VPO en el caso de algunos municipios.

REQUISITOS

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figuran que la persona solicitante no haya cumplido los 36 años, que no sea titular o cotitular de alguna otra vivienda en el territorio nacional y que cumpla determinados requisitos económicos, como que los ingresos anuales del ejercicio anterior y los de su unidad de convivencia sean iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, no superen los 25.000 euros.

En caso de tratarse de personas con discapacidad, estos ingresos no podrán superar los 33.600 euros o de 42.000 en el caso de discapacidades severas. Los interesados podrán solicitar la ayuda para una vivienda que haya sido comprada desde el 1 de enero de 2022, o bien que esté en construcción en el momento de presentar la solicitud.

La convocatoria de ayudas para la adquisición de viviendas dirigidas a jóvenes en el medio rural aparecerá publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón y se irán concediendo a medida que se vayan presentando, teniendo preferencia aquellas solicitudes que se presenten con la documentación completa.

MÁS AYUDAS AUTONÓMICAS

Octavio López, que ha agradecido el recibimiento del alcalde de la localidad, con quien se ha reunido tras saludar al personal laboral del Ayuntamiento, ha anunciado futuras ayudas de carácter autonómico.

"Una vez que aprobemos los presupuestos de la comunidad autónoma mejoraremos este plan con la implementación de planes autonómicos novedosos que atiendan las necesidades de los ciudadanos en el territorio y, sobre todo, de aquellos que tienen más dificultad para acceder a una vivienda, y lo haremos de manera conjunta con la Vicepresidencia para mejorar la presencia de los jóvenes en el territorio, para fijar población, para vertebrar y para conseguir que Aragón sea una comunidad más estable, más fiable y más solidaria con sus ciudadanos".