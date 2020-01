Denunciarán a Vox por vincular los colectivos LGTBI con la pederastia

La Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI denunciará ante la Fiscalía a Vox por fomentar el odio y la discriminación hacia este colectivo al haberlo vinculado en su cuenta oficial de Twitter con la promoción de la pederastia.

La Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI llevará así a la Fiscalía el tuit con el que Vox contestó un mensaje en la misma red social de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra

"No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio", escribió Adriana Lastra.

La contestación de Vox, en su cuenta oficial, fue: "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia."

La denuncia, que las distintas delegaciones de la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI interpondrán en los juzgados el próximo jueves, sostiene que con ese mensaje la formación de extrema derecha "pretende demonizar a las personas LGTBI para justificar la oposición del citado partido a las charlas sobre diversidad sexual, de género y familiar en los centros educativos y la implantación de lo que llaman pin parental o autorización expresa de los padres para que el alumnado asista a esas charlas".

"La vinculación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales con la pederastia, supone un ataque a la dignidad del colectivo LGTBI, agresión que además contribuye a perpetuar los prejuicios que aún persisten en la sociedad hacia la diversidad sexual, de género y familiar", continúa la denuncia preparada por Jesús Tomillero Benavente, presidente de la asociación.

Añade que "al asociar a las personas LGTBI con la comisión de hechos delictivos hacia menores de edad se está fomentando la hostilidad, el odio y la discriminación hacia el colectivo LGTBI", por lo que pide a la Fiscalía que emprenda actuaciones para dirimir la posible comisión de delitos por parte del partido de extrema derecha en el envío de este mensaje.