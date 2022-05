El denunciante de Errejón recurre su absolución: Es "absurdo" que mintiese

El vecino de Lavapiés (Madrid) que denunció que el líder de Más País, Íñigo Errejón, le había propinado una patada ha recurrido la sentencia que lo absolvió por falta de pruebas y ha indicado que es "absurdo" que mintiese porque no tiene "ningún motivo o causa" para hacerlo.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid absolvió a Errejón de un delito leve de lesiones, con el criterio favorable de la Fiscalía, al no haber quedado "acreditado" que propinase una patada al denunciante la noche del 2 de mayo de 2021, tras el cierre de campaña para las elecciones autonómicas de Madrid.

Ante las versiones contrapuestas del denunciante y del acusado, el juez planteó que las declaraciones de los testigos aportadas por uno y otro "son claramente contradictorias" y las imágenes captadas por las cámaras de vídeo de la zona "no arrojan luz sobre lo ocurrido", conclusión de la que discrepa el denunciante.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas de la citada noche, cuando Errejón caminaba en compañía de unos amigos y el denunciante, Alberto D.C. se dirigió a él y le pidió una fotografía. Ante la negativa del diputado, el hombre insistió y es cuando -según la denuncia- recibió una patada en el estómago, algo que la sentencia no consideró probado.

Alberto D.C. ha presentado un recurso contra dicha resolución, al que ha tenido acceso Efe, en el que niega tajantemente que se haya inventado la agresión y afirma que es "absurdo" que "alguien esté dispuesto a esperar hasta altas horas de la madrugada en la Comisaria si lo que va a denunciar no ha ocurrido de verdad".

Asegura que "no tiene ni ha tenido ningún motivo o causa para no decir la verdad"; no así -dice- Errejón, a quien acusa de haber mentido en su declaración, como también ocurre, en su opinión, con los testigos que propuso, que tenían "verdadero interés personal y político" en que fuese absuelto.

Insiste en que hay pruebas objetivas que acreditan su versión y cuestiona que el juez reconociese que "es obvio que alguien no dice la verdad", pero rechazase deducir testimonio para investigarlo.

Y critica también a la Fiscalía. En primer lugar, por acudir al juicio cuando, según indica, una circular de la institución recoge que el fiscal no tiene por qué asistir a las vistas por este delito y, en segundo lugar, por haber actuado como "segunda defensa" de Errejón.

El diputado siempre ha mantenido que la denuncia es "falsa" y al ser preguntado por la sentencia lamentó que el daño para su reputación "queda hecho".