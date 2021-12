Denuncian a una madre de Sevilla tras fugarse con sus dos hijos para evitar que sean vacunados

La Guardia Civil investiga la desaparición de dos hermanos menores de edad, de 14 y 12 años respectivamente, que su madre no entregó a su padre para que no les vacunara. En este sentido, la madre se niega a que sus hijos reciban cualquier tipo de vacuna, no solo la de la covid-19, tampoco la del tétanos o la rubeola, tal y como ha explicado al diario 'El Mundo' el abogado del progenitor, José Javier Toucedo.

El padre de los niños interpuso una denuncia por la sustracción de los menores el pasado 16 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe, después de que la madre cortarse la comunicación telefónica que estaban manteniendo los niños con su padre. Según el letrado, los niños llevaban ya tiempo "secuestrados".

Fue el pasado 4 de noviembre, cuando el abogado de la madre envió un burofax al padre, indicando que no iba a llevar a sus hijos al colegio y tampoco iba a permitir que se cumpliese el régimen de visitas establecido en la custodia compartida que mantienen sobre los menores. En este sentido, el colegio donde se encuentran escolarizados los niños, en Mairena de Aljarafe, han abierto un expediente por absentismo escolar.