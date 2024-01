Denuncian una estafa de casi 3.500 euros en Logroño tras enviar fotografía del DNI para alquilar una vivienda

Una persona ha denunciado en Logroño una estafa de casi 3.500 euros tras enviar una fotografía del DNI para alquilar una vivienda, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

De hecho, la Policía ha alertado de la comisión de varios delitos a través del envío de la fotografía del DNI y su posterior uso por estafadores en la red. Estos estafadores cometen delitos de estafa, usurpación de la identidad y de falsedad documental, contratando servicios a nombre de las víctimas, abriendo cuentas bancarias, pidiendo préstamos sin su consentimiento o abriendo líneas telefónicas sin su permiso.

Son muchas las plataformas que requieren al usuario el envío de una fotografía del DNI para la finalización de ciertas gestiones, pero se han de tomar ciertas precauciones con este envío. Es aconsejable evitar el envío del DNI de manera automática y plantearse para qué lo quieren y a quién se lo enviamos. Si en estrictamente necesario el envío, pixelaremos los datos que no sean necesarios.

MODUS OPERANDI EN PORTALES INMOBILIARIOS

Los delitos que se pueden cometer con la fotografía del DNI de otra persona son delitos de estafa, de falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos o de usurpación de la identidad.

En las últimas semanas, se han recibido varias denuncias en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, de personas que han enviado su DNI en plataformas de venta y alquiler de inmuebles, para la supuesta reserva de un piso de alquiler y en el momento de ir a visitar dicho inmueble, desde la plataforma les comunican que el anuncio ya no está disponible, por lo que no podrán realizar la visita que se había concertado. Las víctimas, habrían enviado, al supuesto propietario del a vivienda, las fotocopias de los DNIs de los futuros inquilinos, y copias de sus últimas nóminas para demostrar su solvencia económica.

Un gesto muy peligroso, pues con estos documentos los estafadores podrían pedir préstamos en plataformas de la red a nombre de estas personas.

Así ha ocurrido a una víctima de Logroño, que recibió varios cargos no autorizados en su cuenta bancaria y cuando fue a comprobar la procedencia de estos, le informaron que precedían de un préstamo que habría pedido por valor de 2.442 euros y otro por valor de casi 1.000 euros.

Otra de las víctimas, sufrió varios cargos no consentidos en su cuenta bancaria procedentes de una plataforma de internet dedicada a la financiación de compras online y afirma que había realizado el envío de la copia de su DNI, de su contrato de trabajo y de sus últimas nóminas a otro supuesto propietario de una vivienda de alquiler. Y que justo antes de concertar la visita al piso, este anuncio fue eliminado de inmediato, lo que le hizo sospechar.

MODUS OPERANDI EN PLATAFORMAS DE COMPRA-VENTA DE OBJETOS USADOS

Es muy común en páginas de compraventa de objetos usados el envío del DNI. El modus operandi suele ser el mismo, el vendedor ofrece objetos a bajo precio, una 'ganga', para atraer la atención del comprador, para posteriormente pedir al comprador que le envíe copia del DNI y verificar su identidad; para mostrar más fiabilidad el vendedor también envía al comprador una copia del DNI, pero no es el suyo. De esta manera, obtiene la copia del comprador de manera rápida y sencilla para usarlo de manera fraudulenta en plataformas de préstamos personales o dar de alta líneas telefónicas o de internet, entre otros.

También se han recibido denuncias de personas que han recibido el cargo en su cuenta bancarias por la compra de móviles de alta gama y se ha fraccionado el pago de estos mes a mes. Afirmando estos que en ningún momento han realizado ninguna compra de terminales móviles.

QUÉ HACER PARA ENVIAR EL DNI DE MANERA CORRECTA

-Primeramente, preguntaremos a la persona que nos pide el envío de este documento para qué lo quiere y con qué fin lo va a usar. No se realizará el envío de forma automática.

-Se ha de enviar la fotografía del DNI en blanco y negro, para realizar esta operación no será necesario la descarga de ninguna aplicación móvil, se puede hacer a través de cualquier sistema operativo. También se puede pixelar la fotografía del documento, solo se necesita un programa de edición.

-Es recomendable pixelar o difuminar los datos que no sean necesarios para la gestión que se va a realizar.

-También se ha de pixelar la firma que aparece en el DNI, así se evitará su posible falsificación.

-Escribir con 'marcas de agua' el motivo del envío de esta copia; es decir, se escribirá encima de la copia del DNI el fin de este envío, por ejemplo: 'envío para reserva de hotel', 'envío para compra de tal objeto', 'envío para reserva de alojamiento' también sería conveniente añadir un texto adicional: 'no se autoriza para ningún otro uso esta copia'. Así evitaremos que la copia se use para gestiones no autorizadas.

También señalar que si se ha producido el robo del DNI es muy importante denunciar la pérdida o extravío. Acudan a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, sita en Calle Serradero 26 y en la Oficina de Denuncias (ODAC) podrán interponer denuncia las 24 horas y todos los días del año. Deberán aportar toda la información que posean para la investigación.