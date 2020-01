Denuncian desde el partido de López Obrador la "salvaje agresión" de la Policía a los migrantes hondureños

El diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, ha criticado este martes la actuación de la Guardia Nacional al asegurar que actuaron de manera "salvaje" contra los "refugiados" hondureños que se agolpan en la frontera sur desde el pasado fin de semana.

El también vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso ha recordado que la detención de más de 400 de estas personas "es una violación del Artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales", pues la Carta Magna garantiza la libertad de tránsito por todo el territorio mexicano, ha comentado a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este martes que el Gobierno "ha logrado que se aplique la ley sin violar los Derechos Humanos", tal y como ha informado el periódico local 'El Universal'.

"Nuestros adversarios querían que se reprimiera, tener la foto de la Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pero no, porque no somos iguales", ha destacado el también fundador del Morena durante la conferencia de prensa celebrada en la sede del Palacio Nacional.

En ese sentido, López Obrador ha subrayado que el Gobierno ha realizado labores para proteger a las casi 4.000 personas que habían llegado a la frontera porque de no ser así, "si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro", pueden llegar al norte y ser atrapados y agredidos por "bandas de delincuentes", e incluso como "era antes, los hacen desaparecer".

La Guardia Nacional repelió el lunes los intentos de casi 4.000 personas por entrar en el país de manera irregular utilizando gases lacrimógenos y las piedras que muchas de estas personas les lanzaban cuando empezaron los enfrentamientos.

La caravana de migrantes partió desde Honduras la semana pasada, pero en ella también había salvadoreños y guatemaltecos. Ante la imposibilidad de cruzar la frontera, muchos de ellos optaron por atravesar a través de la zona selvática en la que se encuentra el río Suchiate.

El Gobierno de México informó que al menos 500 migrantes lograron alcanzar suelo mexicano tras cruzar el río. Un total de 402 fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.