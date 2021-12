Denunciado un joven de 19 años que conducía sin carné y que se vio involucrado en dos accidentes de tráfico en Lugo

Un joven de 19 años ha pasado a disposición judicial acusado de un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir "sin haber obtenido nunca permiso de conducción".

Según ha informado la Policía Local de Lugo en un comunicado, agentes de la Unidad de Atestados han llegado a esta conclusión tras una investigación realizada durante las últimas dos semanas.

Los hechos que provocaron la investigación policial, han relatado, se iniciaron el pasado 10 de diciembre tras un accidente de circulación en la calle lucense Ramiro Rueda, en el que un vehículo conducido por el joven chocó, debido a una salida de vía, contra otros que se encontraban correctamente estacionados. El conductor abandonó el lugar sin dejar datos que permitiesen su identificación.

Ese mismo día, de madrugada, ese mismo vehículo se vio implicado en otro accidente. En esta ocasión en el interior del Parque Rosalía de Castro, donde el turismo acabó con "importantísimos" daños materiales tras impactar con uno de los pilares de hormigón que forman parte de la balaustrada ornamental del cierre perimetral --"en una zona totalmente excluida de la circulación rodada"--. En esta ocasión, y debido a los daños que presentaba, el vehículo fue retirado por una grúa.

Los agentes a cargo de la investigación localizaron al titular del turismo, si bien comprobaron que existían distintos documentos de compra-venta confeccionados ese mismo día a nombre de terceras personas. Constataron además que el conductor había acudido al día siguiente del siniestro a dependencias policiales para denunciar la supuesta sustracción del turismo, aunque no llegó a formalizar la denuncia.

Para la identificación del conductor se visualizaron grabaciones de diversas cámaras del centro de control del tráfico de la Policía Local, así como de otros establecimientos públicos. Se tomó declaración también a testigos y la investigación concluyó con el reconocimiento de los hechos por parte del presunto autor.

Además, se han abierto expedientes sancionadores por carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio, con multa de 1.500 euros, y por no haber pasado la ITV en el plazo debido, por lo que se proponen 200 euros de multa. El joven ha sido denunciado también por conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarias, y por no haber facilitado su identidad a los otros implicados en el accidente de tráfico.