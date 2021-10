Denunciadas 11 personas por no usar mascarilla y 52 por beber en la calle en Santander

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a once personas por no usar la mascarilla, obligatoria cuando no se guarda la distancia de seguridad, y a otras 52 por beber alcohol en la calle.

Además, los agentes han identificado a dos hosteleros, a uno por exceso de aforo en el interior del local, en la calle Santa Lucía, y a otro por molestias de música en tono elevado y por no haber hecho el cambio de titularidad del establecimiento, ubicado en Perines.

Y también denunciaron a siete personas en la noche y madrugada del sábado por ruidos en la vía pública. En concreto, en la calle Marqués de la Hermida a las 2.20 horas, cuando un hombre estaba dando voces y gritos en tono elevado y tocando los timbres de los portales.

Dos horas después, a las 4.30 en la pista deportiva de la calle Camus, otro hombre fue identificado por causar molestias de música en tono elevado, con un altavoz portátil.

Y a las 22.55 horas, denunciaron a un grupo de cinco personas también por molestar con cánticos, palmas y una guitarra en la calle Aurelio Ruiz Crespo, ha informado este lunes la Policía.