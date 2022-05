Denunciadas 31 personas en Málaga en una semana por hacer ruido en la vía pública y alterar el descanso vecinal

También inspecciona 130 establecimientos y denuncia a 21

La Policía Local de Málaga ha denunciado en la última semana a 31 personas por hacer ruido en la vía pública y, por tanto, alterar el descanso de los vecinos.

Así, del 23 al 30 de mayo se han efectuado más de medio millar de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las medidas que se recogen en la normativa sobre prevención y control del ruido, sobre establecimientos públicos ubicados en el centro histórico, así como con el cumplimiento de las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección de espacio público. A estas actuaciones se unen del dispositivo especial de los fines de semana (noches del viernes y sábado).

Las 31 personas han sido denunciadas por realizar actividades que generan ruidos causando molestias (4); producir ruidos en el interior de la vivienda (2), por actuaciones musicales sin autorización (1); por hacer funcionar aparatos de radio o instrumentos musicales sin autorización y fuera del horario (2); y por cantar o proferir gritos en la vía pública y en zonas de concurrencia pública (22).

En este último caso se han producido en las calles: Alcazabilla (2), Convalecientes (4), Granada (2), San Agustín (1), Strachan (1); y en Plaza del Carbón (4), Plaza Marqués del Vado del Maestre (2); Plaza de los Mártires (2), Plaza del Obispo (1); Plaza del Siglo (3). Además se han incautado instrumentos musicales, concretamente cinco guitarras y cuatro altavoces.

Igualmente, se ha sancionado a seis establecimientos públicos, de un total de 21, por incumplimientos relacionados con el control de ruidos, en las calles Calderería (1), Cárcer (1); Luis de Velázquez (2), Mártires (1), y Plaza de los Mártires (1).

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 25 denuncias, entre las que destacan nueve por concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas, 16 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o espacios frecuentados por menores o concurrencia pública.

En establecimientos ha habido otras 15 denuncias, tras actuaciones de Policía Local, por diferentes incumplimientos como carecer del seguro de responsabilidad civil obligatorio (1 en calle Nosquera); ocupación de la vía pública sin autorización (2, Plaza de los Mártires y calla Ramón Franquelo); carecer de licencia de apertura (2 en las calles Luis de Velazquez y Nosquera); no tener permiso de música (1 calle Calderería); vender bebidas alcohólicas para su consumo fuera del mismo (2, en las calles Nosquera y Convalecientes); no respetar los horarios de cierre (2 en la calle Juan de Padilla y en la Plaza Uncibay), suministrar bebidas alcohólicas fuera de horario (1 en la Plaza de los Mártires); no ajustarse a la actividad autorizada (1 en calle Nosquera); carecer de hoja de reclamaciones ( 1 en calle Nosquera), entre otros motivos.

DISPOSITIVO VIERNES Y SÁBADO NOCHE

A todas actuaciones hay sumar las realizadas durante los dispositivos de refuerzo en las noches del viernes y sábado superando por tanto el medio millar de intervenciones durante la semana pasada, 22 de las cuales han sido en peleas.

Respecto a los establecimientos, se inspeccionaron un total de 131 en las dos noches. Y, se ha denunciado a diez personas por hacer ruido en la vía pública, así como a 22 por hacer las necesidades fisiológicas en la calle y 28 por consumir alcohol en la vía pública.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas como leves, y los 300.000 euros, las muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.