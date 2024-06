El PP denuncia el "vergonzoso" procedimiento de nombramiento de la gerente de Vipasa

El diputado del PP José Cuervas-Mons ha calificado de "vergonzoso" y "pantomima" el "oscarantista" procedimiento para seleccionar a la gente de Vipasa realizado por el "gobierno de colocación progresista".

En ese sentido, ha explicado que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico (IU), convocó una plaza para dirigir la empresa pública de vivienda Vipasa.

Con el propósito del Ejecutivo de PSOE-IU de "colonizar" la administración, el proceso se realizó sin criterios objetivos de valoración y sin las mínimas garantías de procedimiento, además de que se admitió a candidatos sin la titulación necesaria, ha comentado.

Finalmente fue seleccionada Susana González García por unanimidad. Una candidata que, ha recordado, en un proceso anterior --que finalmente fue suspendido-- había quedado tercera en puntuación.

"Todo el proceso rezuma un oscurantismo total, porque no se publica nada, ni siquiera el informe de valoración, es todo una pantomima para nombrar a quien les da la gana", ha indicado Cuervas-Mons, que ha afirmado que el Principado debería anular un proceso que dependía de la "arbietrariedad del tribunal". "Me parece muy bien que quieran colocar a quien quieran, pero no engañen con los procesos", ha afirmado.

Del mismo modo, el diputado ha criticado que el PP haya tenido que formular dos quejas parlamentarias para que el Ejecutivo facilitase los expedientes completos, tanto de la selección de gerente de Vipasa como de otro proceso anterior. "Esta es la transparencia de este Gobierno", ha señalado Cuervas-Mons, que ha anunciado que van a solicitar la comparecencia de Zapico para preguntarle por el tema.