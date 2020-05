El PP denuncia que miles de españoles aún no han cobrado el ERTE: "Así solo se engordan las colas de comedores sociales"

Elvira Rodríguez critica también que el Gobierno plantee una prórroga que alarga de forma "discrecional" y por territorios el confinamiento

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha denunciado este martes que miles de españoles aún no han cobrado la prestación por ERTE y ha avisado que eso no arregla la situación sino que se "engordan las colas de los comedores sociales". Según ha avisado, no pueden "correr el riesgo de que España se quede atrás con respecto a otros países" del entorno.

"Nos preocupa enormemente que todavía haya miles de españoles que no han cobrado los ERTE. Así no se arregla la situación, así lo único que hacemos es engordar las cosas de los comedores sociales", ha declarado Rodríguez en un audio grabado que ha difundido el PP.

La exministra y exsecretaria de Presupuestos del PP ha advertido de que "tampoco se arregla" la situación con "estados de alarma que alargan de forma discrecional y asimétrica por territorios y sectores el confinamiento" de la economía.

"No podemos correr el riesgo de que España se quede atrás con respecto a otros países de nuestro entorno", ha manifestado, para añadir que el líder del PP, Pablo Casado, ha presentado el plan 'Activemos España' con medidas a corto, medio y largo plazo.

RECUPERAR LA "CREDIBILIDAD DE ESPAÑA

En este punto, ha apostado por una fiscalidad que cree riqueza y empleo; eliminar trabas para crear nuevos negocios; impulso de la productividad y la competitividad; y la consolidación fiscal eliminando gastos superfluos. A su juicio, se trata de recuperar la "credibilidad de España" y de la economía, que va a salir de la crisis "muy maltrecha".

Rodríguez ha recordado que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, habló de la economía española "sin paliativos" y "abandonó su posición más moderada" durante su comparecencia en el Congreso al plantear una caída del PIB para este año entre el 9% y el 12%, y ello "sujeto al éxito de las medidas que está tomando el Gobierno".

La responsable de Política Sectorial del PP ha señalado que el "riesgo es que las medidas tomadas no funcionen y la crisis se alargue innecesariamente empeorando, incluso, las previsiones menos optimistas".

Como prueba de ello, ha citado algunos de los pasos del Gobierno en los últimos días como la cuarentena para turistas, los cambios de criterio que generan inseguridad jurídica; o los anuncios de subidas impositivas "sin lógica económica y disuasorias para generar entornos atractivos para la inversión internacional".

"Nosotros vamos a seguir poniéndolo de manifiesto e intentado que el Gobierno rectifique en una labor constante de oposición responsable con conocimiento y con alternativas", ha concluido Elvira Rodríguez.