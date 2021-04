El PP denuncia ante la Junta Electoral al CIS por seguir haciendo encuestas

El PP ha denunciado este jueves ante la Junta Electoral de Madrid que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está realizando una encuesta electoral sobre los comicios a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo sin que lo haya comunicado a los partidos como, asegura, es preceptivo.



En su escrito, el PP recuerda que no se pueden publicar encuestas desde cinco días antes de las elecciones, por lo que este sondeo, de difundirse, estaría violando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).



Fuentes del CIS han indicado que la encuesta no se va a hacer pública en ningún caso -lo impide la ley- y que se trata de un estudio de uso interno para conocer mejor el comportamiento de los votantes y, sobre todo, de los indecisos, de cara a futuros sondeos electorales.



Niegan además que se esté compartiendo esta información con el Gobierno.



Por contra, el PP alega que se trata de una encuesta de "claro tinte electoral" que debe ser puesta en conocimiento de todas las formaciones concurrentes a las elecciones, "más aún cuando existe el claro riesgo" de que sean puestas en conocimiento del PSOE, el partido del presidente del CIS, José Félix Tezanos, y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de la que depende el organismo.



Algo que, denuncia, "puede dar a que se interprete que se están utilizando medios públicos en beneficio de un partido político para orientar su estrategia electoral en estas elecciones".



El PP subraya que según normativa electoral cualquier organismo público que realice una encuesta sobre intención de voto ha de comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral Central (JEC) para que ésta dé traslado a las candidaturas y puedan solicitar los resultados.



Por todo ello, el PP insta al CIS a que facilite de forma inmediata el resultado de la encuesta "al haber incumplido el CIS su obligación de notificar la realización de estas encuestas a la JEC".



Igualmente ha solicitado que se abra el oportuno expediente sancionador al CIS por haber incumplido la obligación de comunicar de forma inmediata a la JEC la realización de esta encuesta.



A este mismo asunto se ha referido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha pedido al PSOE que si quiere hacer encuestas "que se las pague".



"Me gustaría saber cuánto dinero público se ha gastado el CIS y Tezanos y y pediría al PSOE que por vergüenza y dignidad pusiera ese dinero de su bolsillo", ha denunciado.