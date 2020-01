El PP denuncia a Ábalos ante la Fiscalía por su encuentro con Delcy Rodríguez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que han registrado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el encuentro de la semana pasada en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Casado, que ha visitado una almazara en Sevilla, ha dicho que esperan que la Justicia dirima "qué pasó en Barajas" y que el ministro tenga que explicar en sede judicial lo ocurrido en ese encuentro, siempre que la Fiscalía así lo requiera y que "la fiscal general del Estado finalmente no actúe como juez y parte de su partido".

Ha explicado en una intervención sin preguntas que a primera hora de este jueves la dirección del partido, con el equipo jurídico y el secretario de Justicia, Enrique López, han decidido registrar estas "actuaciones judiciales", para que el ministro tenga que declarar, ya que "no quiere comparecer en sede parlamentaria".

Los populares esperan que Ábalos explique ante la Justicia por qué una vicepresidenta "de un régimen dictatorial" que tiene prohibida su entrada en la Unión Europea "pudo transitar por suelo español sin que fuera deportada ni denunciada". Además, el PP quiere que aclare por qué "ha mentido en seis ocasiones y encima ahora echa la culpa al Ministerio del Interior y a la Policía" mientras "su jefe", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dice que lo que hizo fue evitar un conflicto diplomático".

Casado ha defendido que no se evitó ningún conflicto diplomático, sino que se abrió "un conflicto de jurisdicción" en la Unión Europea, ya que una persona buscada "por crímenes contra la humanidad y los derechos humanos" estuvo en España "y no fue ni siquiera apercibida por el Gobierno". El líder del PP ha criticado también que Ábalos "empieza a acusar" a la Policía de ser "la que hizo no sé qué en Barajas" cuando él como miembro del Gobierno tendría que haber instado "inmediatamente" a la deportación "de una persona que tiene prohibida su entrada a la Unión Europea". Ha añadido que, incluso, tendría que haberle denunciado para que pueda ser procesada, ya que también tiene "casos abiertos en España por malversación de fondos de la dictadura chavista".