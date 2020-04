Denegadas las medidas cautelarísimas interpuestas por los turnos de la Policía Municipal de Madrid

Señala que se ha provisto de EPIs a agentes y no se constata incumplimientos en los protocolos

El Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha desestimado la petición de medidas cautelarísimas de la Unión de Policía Municipal (UPM) contra el Ayuntamiento de la capital por una posible vulneración de derechos fundamentales en Prevención de Riesgos Laborales ante la crisis sanitaria del Covid-19.

El auto, al que ha tenido acceso a Europa Press, rechaza así esta figura, para la que es imprescindible que haya "urgencia y necesidad". El texto recoge las peticiones de este sindicato, que solicitó al juzgado que se efectuasen modificaciones en los turnos del cuerpo para evitar la propagación del coronavirus, una decisión sobre la que cabe un recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles desde la notificación.

La UPM solicitaba en su recurso la creación de turnos en cuadrantes de servicios estancos de contención que contemple personal policial de servicio y otros policías de retén de guardia confinados en sus domicilios a disposición ante cualquier emergencia, mientras dure el estado de alarma.

Estas reestructuraciones pasan por formar parejas que trabajen siempre juntos -para adoptar el protocolo de cuarentena rápidamente si uno de los dos cae--, que se asignen los vehículos a las mismas parejas, que se reorganicen los turnos de noche, que se prohíba el uso de salas o recintos ajenos a la labor policial y que no estén en el protocolo de limpieza -como gimnasios, bibliotecas o depósitos de material--, y que se las salas de descanso no se usen por más personal que es equivalente a "un componente por cada cuatro metros cuadrados".

El texto explica que, desde el sindicato, se argumentó la pandemia como justificación de esta "situación de urgencia y necesidad" --que de hecho señalaron como "un hecho notorio y que no requiere de mayor explicación"--; además del hecho de que el cuerpo se encuentra "plenamente operativo y con sus efectivos prestando servicios--.

NO SE INCUMPLEN LOS PROTOCOLOS

Ante ello, el Juzgado reconoce que hay una "situación de urgencia determinada por la pandemia de Covid-19", pero rechaza que baste con esta emergencia sanitaria para adoptar una "medida cautelar inaudita", sino que haya una urgencia y necesidad en la adopción de la medida en cuestión, que "no concurren" respecto de las iniciativas concretas solicitadas en el escrito.

No obstante, explica que no está justificada partiendo de que a los operativos de la Policía Municipal se les ha provisto de equipos de protección individual y que "no se constata" que estén "inobservando" los procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales elaborados por el Ministerio de Sanidad.

A renglón seguido, analiza las distintas propuestas del Cuerpo, que se refieren a "medidas de organización de los servicios" para que el contacto entre los agentes sea menor y "se reduzca la posibilidad de contagio".

"De las seis medidas interesadas, es cierto que la primera, segunda y quinta revestirían cierta lógica, pero no se considera que --sin tener la posibilidad de ponderar las razones organizativas existentes al respecto-- sean incuestionables como medidas de prevención de riesgos laborales si se cumplen las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento recogidas en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus", justifica el Juzgado.

Sobre las relacionadas con la regulación de turnos y libranzas, el Juzgado asegura en su escrito que la UPM "ni siquiera" expone las razones por las que esa concreta organización "minimizaría lo posibles contagios".

Así, este auto rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato y recoge que ante esta decisión cabe un recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles desde la notificación.

Este jueves fuentes del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, capitaneada por Inmaculada Sanz, ha asegurado este jueves que los turnos de la Policía Municipal son "adecuados" y que "no hay ningún motivo que haga imprescindible cambiarlos".

Desde el área aluden a dos informes, uno de Salud Laboral de la propia Policía Municipal y otro del comisario, que "coinciden en que los turnos establecidos son adecuados y que no hay, de momento, ningún motivo que haga imprescindible cambiar esos turnos pese al coronavirus".