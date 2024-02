Demuestran la importancia de la hidráulica de las plantas en diferentes disciplinas como incendios, patógenos o cosechas

Un estudio en el que participa el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), demuestra cómo la hidráulica de las plantas, es decir, su capacidad para extraer y transportar agua a través de sus tejidos, puede abordar cuestiones cruciales en diferentes disciplinas.

Este proceso no solo se vincula a la resistencia a la sequía, sino que, según esta investigación, sino que puede aportar información muy valiosa sobre la dinámica de incendios, la vulnerabilidad a patógenos y la variación en la producción de cosechas.

El estudio, publicado en la revista New Phytologist, está desarrollado por un equipo multidisciplinario formado por investigadores en ecología del fuego, fitopatología, agricultura y dinámica de la vegetación.

Según estos expertos, la hidráulica aporta información muy valiosa a la hora de evaluar el riesgo de incendios y entender su dinámica según el estado hídrico de los árboles. Asimismo, en el área de la fitopatología, existen numerosos patógenos que afectan la capacidad de transporte de agua de la planta al dañar sus tejidos conductores (xilema), lo que reduce su capacidad de respuesta al estrés hídrico y, por tanto, agravando los efectos de las sequía.

Y en el ámbito de la agricultura, por su parte, la respuesta al estrés hídrico está directamente relacionada con la capacidad de transporte de agua de las plantas, lo que puede proporcionar información crucial sobre cómo los cultivos enfrentarán el cambio climático o responderán a determinados tratamientos de riego, como por ejemplo el riego deficitario.

Este artículo destaca la relevancia de la hidráulica de las plantas en estas disciplinas e identifica las principales cuestiones que podrían abordarse integrando este enfoque.

"Conocer la capacidad de las plantas para extraer y transportar agua desde el suelo a sus órganos y tejidos resulta fundamental para comprender cómo estas responden a desafíos ambientales como sequías, incendios y enfermedades", indica José M.Torres-Ruiz (Irnas, CSIC), uno de los investigadores principales de este estudio.

Este artículo es un resultado de la red internacional 'PsiHub', financiada y respaldada por el departamento Ecodiv de Inrae, Francia. Esta revisión se llevó a cabo parcialmente como parte del Proyecto H2020 Forgenius (Improving access toFORest GENetic resources Information and services for end-USers) (acuerdo desubvención No 862221).