Demolido el restaurante del albanés que atacó a la familia de un empresario español

La agresión a un matrimonio de turistas españoles le ha costado al dueño de un restaurante en Albania, además de la cárcel, perder el establecimiento que llevaba operando sin permiso desde hace años y que este miércoles está siendo demolido. Se trata del restaurante "Panorma", de Mihal Kokëdhima, quien la semana pasada agredió a la familia del conocido empresario español y fundador de la compañía ONO, Eugenio Galdón.

Las demolición, que se está practicando por orden de la Agencia Nacional de la Protección del Territorio (IKMT), comenzó esta mañana en medio de un fuerte dispositivo policial y se espera que concluya hoy mismo. La familia Kokëdhima no ha prestado resistencia y por ahora no se han registrado incidentes.

Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists. pic.twitter.com/kLMYzWkRVH