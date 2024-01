Dellacruz:"Lo que está aportando el Benidorm Fest a la industria es increíble, tanto a artistas como a autores"

De entre las 825 canciones que se crearon para el Benidorm Fest, "Beso en la mañana", del cantautor canario Dellacruz es una de las 16 seleccionadas para participar en un festival que el propio artista considera que está "dando oportunidad a autores para salir adelante": "Lo que está aportando el Benidorm Fest a nivel industria es increíble, tanto para los artistas como para los autores".

Así se ha expresado Dellacruz en una entrevista con Europa Press, en la que señala que el festival con el que se elige al representante español en Eurovisión está generando una oportunidad "súper bonita": "No solo es que participe gente que ya es famosa, como puede pasar en cualquier otro festival de verano, sino que aquí además se da la oportunidad a gente que es autora a salir adelante".

"Al final, lo que marca son las canciones, no quien las canta. Que también es importante, pero el público no mira que esté pegada una cosa a la otra, simplemente si le gusta la canción, pues adelante", ha explicado.

El cantante también ha señalado que este año "hay gente que es muy famosa", como Lérica o Marlena, y ha mostrado su deseo que de este programa se cree con sus compañeros "una amistad o un vínculo mucho mayor". "Y quién sabe si de aquí en adelante puede salir una colaboración o alguna cosita", ha agregado.

"LAZOS DE UNIÓN"

De colaboraciones con otros artistas sabe Dellacruz, pues es un habitual de los campamentos de composición que organizan los sellos discográficos y que este año, por primera vez, también ha realizado RTVE. De un evento así salieron dos de sus canciones, que ha interpretado Sergio Dalma.

"A parte de para hacer canciones, son una buena oportunidad para hacer contactos. De repente estás trabajando y a la hora de comer se mezclan todos los equipos, conoces a no sé quién y a no sé cuántos y a partir de ahí vas creando conexiones", explica.

De hecho, considera que "hacen falta más" de este tipo de eventos, y que cuenten también con artistas y autores internacionales. "Este año se han hecho varios con gente sobre todo de Argentina y de México también, que para el tema de cruzar fronteras es increíble", ha agregado.

¿Alguna vez se ha arrepentido de cederle canciones a otros artistas y no cantarlas él? "Aprendes un poco a no encariñarte con ella, porque al fin y al cabo, es un negocio, entonces también tienes que mirar la parte positiva. Es un orgullo aunque no la cantes, que otro artista al que admiras o al que has escuchado la cante. Siempre seguirá siendo tuya", ha señalado.

Dellacruz lleva varios años sacando 'singles' sueltos y, por el momento, no se plantea agruparlos en un álbum. "La idea era un poco seguir sacando canciones sueltas", ha señalado, puesto que en caso de sacar un disco, le gustaría que "todo tuviera un mismo sentido y que todo signficara algo". Quizá apostaría por "hacer algo más íntimo": "Si empiezo un álbum, que sea de cero y disfrutar de todo el proceso", ha señalado.