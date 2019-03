Delgado reivindica la memoria histórica para recuperar dignidad, "no huesos"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado hoy que el PSOE "no dará un pasó atrás" en dignificar la memoria histórica y ha abogado por recuperar la dignidad de mujeres y hombres que "dieron su vida y libertad" por defender los valores democráticos actuales, "que no son huesos, son seres humanos".

La ministra ha hecho estas declaraciones en un acto del PSOE en la capital cacereña para homenajear los 40 años de ayuntamientos democráticos y se ha referido a las últimas críticas a la ley de Memoria Histórica.

"Eran nuestros constitucionalistas, no son huesos, son seres humanos que dieron su vida por poder celebrar hoy estos cuarenta años de democracia, nos dignifican y no daremos un paso atrás", ha aseverado.

También ha remarcado que "el cuerpo de las mujeres no es una máquina para parir" y que su "cuerpo y mente les pertenece", además de que "enriquecemos la sociedad".

"El PSOE, con 140 años, no va a recibir lecciones de nadie, porque ha liderado la transformación democrática de España y consolidado la democracia", ha dicho, en otro momento.

Así, ha afirmado que los mayores avances democráticos se han producido con presidentes socialistas, que han aprobado leyes sociales como la de igualdad.

Por ello, ha lamentado que "ahora quieran que retrocedamos en el tiempo, hacia la penumbra, el blanco y negro, la oscuridad, pero vamos a mirar al futuro, hacia el progreso, donde nadie se nos quede atrás", ha expuesto.

Además, se ha referido a los ocho meses de gobierno de Pedro Sánchez, en los que, con medidas como la subida de pensiones o el SMI, se ha hecho "más que en siete años del PP", pues estos "estaban demasiado preocupados por su corrupción".

"Nos ha faltado tiempo, no por ganas sino porque no nos han dejado", ha dicho Delgado, para quien ha habido un "bloqueo institucional" de las "tres derechas" y los independentistas, que han dicho "no al progreso en Extremadura y en el resto de España por intereses particulares, no por la ciudadanía".

A su juicio, habrá que ver qué dicen ahora estos partidos de igualar los permisos de paternidad, los salarios de hombres y mujeres o sobre la propuesta de ampliar el acceso a la vivienda de forma asequible.

Delgado ha asegurado, a su vez, que este Gobierno "feminista" ha trabajado "transversalmente" por la igualdad y contra la violencia de género, contra el "terrorismo machista".

En este sentido, ha criticado a los que llaman "violencia del hogar o doméstica" a esta "lacra que mata" y con la que "no se juega".

"No podemos hablar de un feminismo adjetivado, liberal, se es feminista o no se es", ha asegurado la ministra.