Delgado pide superar "la desesperación" de volver a votar y vencer abstención

(Actualiza la NA7105 con más declaraciones de la ministra Dolores Delgado)

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha instado a "superar la desesperación" de volver a unas elecciones y "vencer a la abstención" para "ganar un futuro".

Durante su intervención en un acto del PSOE en Torrent (València), Delgado ha manifestado que España "ha vivido mejor y vive mejor" con este partido, que defiende un progreso económico "razonable, estable, que es reconocido fuera de nuestras fronteras" porque es "un progreso avanzado e inclusivo, que no deja a nadie atrás".

"Ahora ha llegado el tiempo de mirar al futuro" ante unas elecciones en las que hay que apostar por "un gobierno estable, progresista, coherente, sensato, que apuesta por el Estado de derecho, la convivencia y el diálogo", ha afirmado en un acto junto al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al que han asistido alrededor de 400 personas.

La abstención "no puede ganar", ha dicho, porque "no soluciona los problemas de la gente, no garantiza las pensiones, el salario mínimo, la estabilidad en el empleo, un trabajo digno, no ayuda a aprobar la ley de la eutanasia, no da herramientas para luchar contra la desigualdad o la violencia de género y no permite reformas estructurales necesarias para España".

Según la ministra, falta "un poco más de esfuerzo" para "consolidar la mayoría del 28A" y un futuro "cargado de memoria" porque "hemos vivido demasiado tiempo indignamente" respecto a hombres y mujeres que dieron su libertad e incluso su vida.

Delgado ha señalado que este jueves esas víctimas "también estaban" en la basílica del Valle de los Caídos, la dignidad de las víctimas "estaba presente en todos y cada uno de los actos que se produjeron" en la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Era, ha señalado, "una deuda con la democracia" y con la memoria de las víctimas ya que suponía mantener al dictador en un mausoleo que no dejaba de ser "un constante enaltecimiento" a su persona.

Delgado ha criticado las posiciones "cortoplacistas y partidistas" para rascar votos de algunos partidos de derechas y de izquierdas, frente a un gobierno que defiende la Constitución, la convivencia en el territorio español y el diálogo.

"No se ha hecho ni antes ni después de cuando se ha podido -ha defendido sobre la exhumación de Franco- y la forma ha sido digna, institucional, de respeto absoluto, sobre todo, por y para las víctimas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el president de la Generalitat, quien ha agradecido "el coraje de un gobierno que ha dotado de la dignidad que se merece a todo el pueblo español" y que "se deje de adorar en términos políticos a un personaje de esta calaña".