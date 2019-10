Delgado pide superar "la desesperación" de volver a votar y vencer abstención

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha instado a "superar la desesperación" de volver a unas elecciones y "vencer a la abstención" para "ganar un futuro".

Durante su intervención en un acto del PSOE en Torrent (València), Delgado ha manifestado que España "ha vivido mejor y vive mejor" con el PSOE, que defiende un progreso económico "razonable, estable, que es reconocido fuera de nuestras fronteras" porque es "un progreso avanzado e inclusivo, que no deja a nadie atrás".

"Ahora ha llegado el tiempo de mirar al futuro" ante unas elecciones en las que hay que apostar por "un gobierno estable, progresista, coherente, sensato, que apuesta por el Estado de derecho, la convivencia y el diálogo", ha afirmado en un acto junto al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al que han asistido alrededor de 400 personas.

La abstención "no puede ganar", ha dicho, porque "no soluciona los problemas de la gente, no garantiza las pensiones, el salario mínimo, la estabilidad en el empleo, un trabajo digno, no ayuda a aprobar la ley de la eutanasia, no da herramientas para luchar contra la desigualdad o la violencia de género y no permite reformas estructurales necesarias para España".