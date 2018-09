Delgado niega relación profesional con Villarejo en la Audiencia Nacional

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que no ha tenido "ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado" el excomisario José Villarejo en la Audiencia Nacional mientras ella era fiscal allí y ha asegurado que es "radicalmente falso" que haya mantenido una cita con él.

Delgado ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de un curso en el Centro de Estudios Jurídicos, después de que "El Confidencial" publicara que la Audiencia Nacional investiga si hubo una cita entre Villarejo y la hoy ministra.

Según esa información, el juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto una anotación de un encuentro dentro del plan del comisario para recabar su apoyo en beneficio del empresario naviero Ángel Pérez-Maura, inmerso en un proceso dependiente de este tribunal.

"Puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información. No he tenido ninguna participación en ese expediente ni directa ni indirectamente, ni sustituyendo a un compañero o a ocho compañeros", ha subrayado antes de recordar que ése es un extremo que se puede comprobar.

"No he mantenido ninguna cita de ningún aspecto profesional de trabajo como fiscal en la Audiencia Nacional" con Villarejo, ha insistido.

Delgado ha señalado que no puede saber a qué se refiere esa anotación de Villarejo y ha recordado que se trata de una pieza que en principio está secreta y cuyo contenido conocen los fiscales y el juez instructor, pero no ella.

La ministra ha recalcado que quería negar cualquier relación profesional con Villarejo en la Audiencia Nacional "de manera absoluta y contundente, porque "no se pueden hacer afirmaciones de este calibre sobre la participación mía en una extradición que es radical, absoluta y completamente falsa".

Villarejo se encuentra en prisión provisional investigado por una larga lista de delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.