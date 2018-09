Delgado niega instrucciones a jueces o fiscales: "Este Gobierno es distinto"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado el respeto del Ejecutivo a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal y ha garantizado que nadie ha trasladado ninguna instrucción a jueces o fiscales ante la causa del "procés" porque, ha recalcado, "este Gobierno es distinto".

"No ha habido ninguna interferencia por parte de ningún miembro del Gobierno a ningún juez, ninguna", ha manifestado en un desayuno informativo organizado por el club Siglo XXI al ser preguntada por declaraciones de sus compañeros de gabinete sobre la procedencia de al prisión preventiva para los dirigentes independentistas presos o sobre su indulto en el futuro.

"Nadie ha dado una sola instrucción a nadie porque este Gobierno es distinto", ha insistido Delgado en referencia al PP, cuyo ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue reprobado por el Congreso por las presuntas injerencias en la Fiscalía para favorecer al PP en causas de corrupción.

Según Delgado, "desde el minuto uno" el Gobierno de Pedro Sánchez ha respetado la independencia judicial y la autonomía fiscal "y se seguirá haciendo", porque es una de las cuestiones que les "separa" de los populares.

"Tenemos claro perfectísimamente lo que se puede decir o no a un juez, las instrucciones que se pueden dar o no, que no se dan porque hay independencia del poder judicial y de los jueces y autonomía del Ministerio Fiscal", ha reiterado la ministra, sin querer hacer comentarios sobre la causa que está en manos del Tribunal Supremo.

Delgado ha manifestado su apoyo a los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña y ha asegurado que lo han están haciendo "muy bien".