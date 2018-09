Delgado insiste en negar relación con Villarejo más allá de verle en eventos

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha insistido hoy en negar cualquier "tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial" con el excomisario José Villarejo, en prisión por el caso Tándem, "más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento".

Tras haber negado ayer cualquier vínculo profesional con el excomisario, la ministra ha emitido hoy un nuevo comunicado para responder a la información que publica El Confidencial, titulada "Rastrean una reunión no oficial de Delgado con el hombre clave de la extradición".

Según este diario, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción tratan de acreditar si en 2017 Delgado y otra persona se vieron en Madrid con el jefe de la Comisión Internacional (CICIG) contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, en relación a la petición de extradición del naviero español Ángel Pérez-Maura.

A este respecto, la ministra sostiene que no conoce a Velásquez y por tanto "no ha participado en ninguna reunión oficial o no oficial con el señor Iván Velásquez, por lo que en ningún caso ha podido tratar con él asunto alguno", señala el comunicado.

Añade además que durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional, "Delgado no tuvo ninguna participación en la tramitación del proceso de extradición del ciudadano español Ángel Pérez Maura, reclamado por Guatemala, tal y como acreditó ayer la Fiscalía de ese tribunal tras analizar la documentación" del expediente de extradición.

El Confidencial informó ayer de que en una nueva pieza secreta del caso Tándem bautizada como Pit, en la que se investiga el papel de Villarejo en el procedimiento de extradición de Pérez-Maura, se estaba también rastreando una presunta cita entre Villarejo y Delgado en relación a esa reclamación.

Otras informaciones publicadas hoy apuntan a que también se está investigando si el exjuez Baltasar Garzón intermedió para paralizar la entrega a Guatemala del empresario español, gestiones por las que se sospecha Villarejo pudo cobrar hasta seis millones de euros.