Delgado: Exhumar a Franco es la mayor victoria de la democracia en 40 años

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado este domingo que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos supone "la mayor victoria de los democracia en los últimos 40 años".

Delgado ha hecho estas declaraciones en un acto electoral celebrado en la agrupación socialista de Irún (Gipuzkoa), en el que han también han intervenido el cabeza de lista al Congreso por este territorio, Odón Elorza, y el alcalde irunés, José Antonio Santano.

La ministra en funciones, quien no ha aludido durante su alocución a la sentencia del procés, ha mostrado su satisfacción por la exhumación de los restos de Franco que supone "la mayor victoria de la democracia en los últimos 40 años" y "dignificará la memoria de los hombres y mujeres que dieron su libertad, su vida o que tuvieron que marchar al exilio".

Delgado, quien estará presente en la exhumación como notaria mayor del reino, ha dicho que cuando llegue el día "sacarán al dictador" de un espacio en el que "no debía haber estado" enterrado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado adelante el proceso "con valentía" y ha recalcado que también son partícipes de esta decisión "todos los hombres y mujeres que componen el Partido Socialista".

Delgado ha centrado su intervención en la próxima cita electoral y ha hecho un llamamiento a la movilización al subrayar que "no puede ganar la abstención".

"Necesitamos contundencia y claridad en el voto" porque "la abstención no soluciona problemas, no garantiza pensiones, no supone un aumento del salario mínimo, no aprueba leyes de la dependencia o la de la eutanasia" y tampoco traerá "diálogo" o "convivencia" a Cataluña.

Ha opinado que el debate ahora no es identificar al culpable de que haya nuevas elecciones sino lograr que las del 10 de noviembre sean las "últimas" y que exista después un Gobierno "estable, coherente, progresista y que tenga futuro". "En ese voto está la llave de nuestro futuro", ha agregado.

El candidato al Congreso por Gipuzkoa Odón Elorza ha reconocido que los socialistas han podido cometer errores, pero ha asegurado que no les han dejado gobernar el país a pesar de haber ganado las elecciones el 28 de abril.

Elorza ha dicho que PP, Ciudadanos y VOX "se han encontrado, de repente, casi gratis, con una segunda oportunidad para el asalto a La Moncloa" y ha desmentido a Podemos al afirmar que el PSOE "no va a pactar un gobierno, ni va a participar en ningún gobierno con la derecha".