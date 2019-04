Delgado: No se debe hablar de indultos mientras se juzga el "procés"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que "no se debe hacer un planteamiento de indulto o no indulto" para los políticos catalanes juzgados por el "procés" mientras se está celebrando el juicio en el Tribunal Supremo.

Delgado ha hecho esta afirmación al ser preguntada por los periodistas sobre la posición del Ejecutivo ante esta cuestión antes de participar en un acto de precampaña de los socialistas vascos.

La ministra ha remarcado que no se puede hablar de un indulto hasta que no exista una sentencia, que además tiene que ser condenatoria y deben concurrir una serie de circunstancias para plantearlo, y ha emplazado a no hacer "justicia ficción". Delgado ha remarcado asimismo que hay que respetar la independencia judicial y que no se debe interferir en el tribunal que enjuicia los hechos.

El líder del PP, Pablo Casado, afirmó este miércoles que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana las elecciones habrá indultos para los políticos catalanes juzgados por el "procés". También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió a la cuestión de los indultos para los políticos catalanes enjuiciados y se posicionó en contra.

Respecto a la decisión de este tribunal de rechazar la petición de libertad provisional que solicitaron seis de los políticos catalanes que están siendo enjuiciados y que son candidatos a las elecciones, la ministra ha recordado que es una decisión jurisdiccional.

"Se refiere a una medida cautelar acordada en inicio por el juez de instrucción, mantenida posteriormente por el propio tribunal de enjuiciamiento y es una valoración que compete exclusivamente al tribunal en este caso sentenciador", ha resumido.

Finalmente ha puesto en valor el nivel de transparencia "extraordinario" que "no se da en ninguna otra parte del mundo", con el que se está celebrando este juicio.