Delgado asegura que valorará "caso a caso" las causas en las que podría abstenerse

La exministra de Justicia Dolores Delgado ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados a los grupo parlamentarios que han cuestionado su imparcialidad que valorará "caso a caso" si se abstiene en las causas de las que pudo tener anteriormente conocimientos.

Delgado ha contestado así en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido como candidata a fiscal general del Estado, a los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos, que han advertido de que no podrá tomar ningún tipo de decisión en causas como la del 'procés', con la que estuvo contacto debido a su anterior responsabilidad política.

Sobre este mismo asunto también la han interpelado los representantes de JxCat (Grupo Plural) y ERC, que han reclamado a la futura fiscal general un cambio de actuación del Ministerio Público respecto de cuestiones aún pendientes como son los permisos de los presos condenados por sedición.

Delgado, en su turno de réplica, ha rechazado hablar sobre los procedimientos que están "en estos momentos en tramitación" porque "merecen la reserva adecuada que un fiscal debe". Si bien sí ha contestado, y en especial al diputado del PP Luis Santamaría, sobre los motivos por los que, como máximo cargo del Ministerio Público, deberá mantenerse al margen.

En este sentido, ha explicado que el artículo 28 del Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal regula las causas por las que el fiscal general debe abstenerse.

Ha subrayado que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo establece de forma "clara" que la "ideología de un juez", y las causas de abstención son las mismas que para los fiscales --ha apuntado--, "no computa para la recusación" a no ser que existan actos concretos. "Se trata caso a caso que habrá que valorarse si procede o no procede una determinada abstención", ha dicho.

EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA "NO ES HACIA EL EJECUTIVO"

Además, sobre la dependencia jerárquica de la Fiscalía, que varios grupos han puesto sobre la mesa, Delgado ha explicado que "no es "¡hacia el Ejecutivo", sino "un principio que funciona hacia adentro de la carrera fiscal".

Por otro lado, sobre las grabaciones difundidas de un encuentro privado con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo en 2009, Delgado tampoco ha querido abordar, pero sí que ha destacado que "hay unas consideraciones de ilicitud de determinados contenidos". "No voy a entrar en este tema porque no creo que sea un tema que ni usted ni yo debamos entrar", ha remachado.

Con todo ello, Delgado, que ha advertido de que la actuación que debe criticarse es la que desarrolle a partir de ahora como fiscal general, ha asegurado que en su mandato primará "siempre y siempre el principio de legalidad, la imparcialidad y la transparencia".