Delgado anuncia que el Gobierno quiere sacar a "todas las víctimas" de las fosas en un plazo de seis años

Evita hablar de la polémica que se vivió en Mingorrubio entre los Franco y la Policía

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado que la exhumación del dictador Francisco Franco sólo es una parte del compromiso del Gobierno socialista que también pretende sacar "a todas las víctimas de las fosas" en un plazo de seis años, aproximadamente, porque es una política de Estado que "nos concierne a todos" los españoles.

"La Memoria Histórica ha sido una política prioritaria para este Ejecutivo y se ha establecido un plan estratégico dentro de la Memoria Histórica del paso de las distintas fosas a abrir, el Estado tiene que asumir esa política de apertura de fosas, de la recuperación de los restos y la entrega a los familiares", ha explicado.

Sin embargo, ha calculado que se tardaría cerca de "seis años en la extracción de todos los restos". "Pero es nuestra memoria, la de todos los españoles y nos concierne a todos", ha puntualizado para después destacar que es un proceso que hay que hacer de una manera "seria y rigurosa".

Además, ha resaltado que sería "muy positivo" poder plantear una reforma del Código Penal para incluir que suponga una vulneración "de os derechos fundamentales que tienen las víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil".

EVITA HABLAR DE LA POLÉMICA EN MINGORRUBIO

Preguntada por cómo valora la polémica sucedía en el cementerio de Mingorrubio entre los familiares del dictador Francisco Franco y varios agentes de la Policía Nacional que los registraron al pensar que estaban grabando dentro de la cripta, Delgado ha preferido no comentar una situación en la que no estaba presente.

"Yo estuve porque es cuando se produce la reinhumación y tenía que dar fe de ella, pero me fui inmediatamente, la hora exacta de la reinhumación fue las 15.30 horas y es cuando yo abandoné la capilla y me fui, así que no puedo hacer mayores comentarios porque no los viví", ha explicado Delgado.

Durante su visita al parque de la II República de Leganés, donde ha asistido con el secretario general del PSM, José Manuel Franco, la ministra de Justicia ha insistido en que no puede comentar los hechos porque los actos en Mingorrubio eran "privados" de la familia y los desarrollaron "como quisieron".

Sin embargo, ha lamentado que durante el proceso de exhumación y reinhumación de Franco el pasado jueves, se escucharan palabras que, a su juicio, "se deberían haber evitado", haciendo referencia al 'Viva España, Viva Franco' que se dijo en las puertas de la basílica del Valle de los Caídos por parte de los familiares del dictador.

VICTORIA DE LA DEMOCRACIA

Delgado ha insistido que el 24 de octubre se consiguió una "victoria" de la democracia española gracias al "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no ha dejado de trabajar en ello" para cumplir con la ley de Memoria Histórica y terminar así con una "anomalía democrática".

"No podíamos tener a un dictador en un mausoleo publico dando lugar a enaltecimientos en un sitio que genera dolor, por eso nos exigimos acabar con ello, como demócratas", ha señalado la ministra de Justicia para después defender que es un acto también de "dignidad para las víctimas".