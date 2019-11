Delgado advierte que PSOE no admitirá "totalitarismos ni ultraderechas que quiten derechos y recorten libertades"

Patxi López cree "gravísimo" que ni PP ni Cs "pusieran pie en pared" en el debate de ayer para "frenar al fascista de Vox"

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha afirmado que el PSOE "representa" el "futuro" y ha advertido de que los socialistas no van a admitir "totalitarismos ni ultraderechas que quiten derechos y recorten libertades".

Dolores Delgado ha participado este tarde en un acto político en Portugalete (Vizcaya), junto al cabeza de lista del PSOE al Congreso por Vizcaya y exlehendakari, Patxi López, y el alcalde de la villa jarrillera y secretario general del PSE-EE en Vizcaya, Mikel Torres.

En su intervención, se ha referido a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y ha asegurado que ha sido "un verdadero privilegio y un honor" representar "no la dignidad de un Gobierno y de una institución, sino de las víctimas y de la democracia" porque "un dictador no podía estar en un mausoleo público para ser enaltecido, homenajeado y para seguir estando en un espacio privilegiado".

Según ha recordado, "hay muchas víctimas todavía en las cunetas, en fosas comunes, y porque fueron muchos hombres y mujeres que dieron su libertad, su vida, y marcharon a un exilio forzado".

"Y todos ellos, cada uno de esos hombres y mujeres, nos han conformado como somos: libres, demócratas", ha añadido, para insistir en que "gracias a esos hombres y mujeres héroes de nuestra democracia tuvimos una gran Constitución", ha señalado.

Delgado ha dicho que el 24 de octubre de 2019 estaban "todos juntos, representando la dignidad de este gran país y esta gran democracia" y "dignificando una memoria histórica y democrática que nos conforma en el pasado, que nos hace como somos en el presente, y que nos marca un futuro, en el que no vamos a admitir totalitarismo ni ultraderchas que nos quiten derechos y recorten libertades".

"Un futuro que ahora mismo, ahora sí, lo tenemos en nuestras manos, en nuestro voto, en nuestras urnas, porque es el PSOE quien representa nuestro futuro", ha asegurado.

Por otro lado, Delgado también se ha referido al debate de ayer de los candidatos de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, y ha advertido que no se puede permitir que "homófobos, xenófobos, misóginos, y personas que excluyen al diferente hablen con total normalidad en un debate televisivo".

Tras asegurar que el PSOE "siempre ha hecho avanzar a este país", ha afirmado que "nadie le pueda dar lecciones, porque el PSOE ha gobernado por y para la gente", y "cuando no se gobierna para la gente se gobierna para uno mismo, y gobernar para uno mismo es gobernar para su bolsillo, lo que suele conllevar corrupción".

En ese sentido, ha asegurado que el PP tiene "un problema de corrupción sistémica, incorporada en su propia estructura", por lo que "durante una serie de años las instituciones donde gobernaba el PP estaba todo parado, porque solo pensaban en el bolsillo y en sus intereses particulares".

Por otro lado, Delgado ha lamentado que "se juntaron los extremos contra el PSOE" y no le dejaron sacar "unos Presupuestos realmente buenos", pero ha asegurado que "no hay que dar un paso atrás en los derechos civiles, sociales y políticos conquistados" y ha advertido de que la extrema derecha no va a vender nada".

En ese sentido, ha asegurado que el discurso del líder de Vox, Santiago Abascal "no entra por ningún lado" y ha criticado que haya "negado y cuestionado la violencia de género, cuando tenemos una mujer muerta casi a la semana". "¿Pero esto qué es? No podemos, bajo ningún concepto, que se niegue la violencia de género", ha subrayado.

También ha considerado una "indignidad" que la popular Cayetana Álvarez de Toledo aborde con "broma y frivolidad" el "serio problema" que supone la violencia sexual contra la mujer.

"CINCO CANDIDATOS, UN SOLO PRESIDENTE"

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, se ha referido también al debate de ayer para afirmar que "lo que vimos ayer fueron cinco candidatos pero un solo presidente del Gobierno".

"Lo que vimos fue todos contra Pedro Sánchez y contra el PSOE, porque somos los que vamos a ganar las elecciones y los que tenemos la posibilidad de formalizar y formar un gobierno", ha afirmado, para destacar que como el resto de partidos "no pueden atacar" al PSOE "por la gestión del gobierno de los últimos meses, que ha sido brillante, nos critican diciendo que vamos a pactar con el otro".

López ha asegurado que cuando PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox "atacan al PSOE diciendo que vamos a pactar con el otro, lo que hacen es ocultar sus propias vergüenzas" porque "es una vergüenza que Pablo Iglesias y Podemos, que se dicen que están a nuestra izquierda, lo que hayan hecho en cuatro ocasiones es impedir que hubiera un gobierno socialista en este país" y "dar una nueva oportunidad a la derecha". Así mismo, ha considerado "una vergüenza de dimensiones europeas" que el PP y Ciudadanos "hayan blanqueado y legitimado a la ultraderecha".

El candidato socialista ha advertido de que "cuando uno legitima y blanquea a la derecha, y, además, le deja que sean los que decidan buena parte de las políticas que hacen allí donde gobierna este trifachito, lo que están haciendo es que ese fascismo esté en nuestras instituciones".

"Esto no es ninguna broma, es gravísimo y lo vimos ayer en el debate, en el que no hubo nadie de los dos partidos de la derecha que pusiera pie en pared para frenar al fascista de Vox, que quiere ilegalizar al PNV, pero empezará por el PNV y seguirá por los socialistas, y acabará por los otros partidos de la derecha, porque se querrá quedar solo", ha advertido.

Según ha insistido, "no frenar" a Vox, sino "legitimarle, blanquearle y llevarle a los gobiernos es gravísimo". Por eso, ha afirmado que "la vergüenza democrática en este país se llama PP y Ciudadanos".

Por último, López ha afirmado que el 10 de noviembre "está en juego que o hay un gobierno socialista con Pedro Sánchez de presidente o gobiernan las tres derechas, y hay que elegir, no hay intermediarios".

MINISTRA DE "LA DIGNIDAD"

Por otro lado, en referencia a la exhumación de Franco, López ha destacado que Dolores Delgado "ha sido la ministra, no de la dignidad del gobierno socialista, sino que ha sido la imagen de la dignidad de un país que se quiere reconocer así mismo como democrático y maduro democráticamente".

"Y gracias a ella y a este gobierno hemos conseguido cerrar una de las grandes heridas que todavía sangraba en la historia de España. Hemos conseguido sacar al dictador del mausoleo que nunca debió de tener", ha afirmado.

Patxi López ha lamentado que, "frente a esa imagen de dignidad, de solvencia, y de decir cerramos una de las heridas, quien más pegas haya puesto haya sido, no la derecha a la que se le suponía, sino los que se dicen que están a nuestra izquierda y el PNV".

"A VOTAR"

Por otro lado, el alcalde de Portugalete y secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, ha animado a ir a votar el próximo domingo y a "llenar las urnas de votos socialistas", y ha dicho que "votar no tiene que ser nunca un problema, sino que tiene que ser la solución a un bloqueo permanente".

Torres ha asegurado que "no tenemos que tener ningún miedo, porque si hay algo que todo el mundo reconoce y que se ha demostrado es que el que va a ganar las elecciones en el PSOE".

No obstante, ha señalado que "no solo es importante ganar las elecciones, sino ganarlas con una mayoría amplia para poder formar un gobierno, y no depender de un bloqueo de quienes siempre van a unirse, a pesar de que piensen diferente muchas veces, para que no gobierno el PSOE".