El delegado del Gobierno en el País Vasco sobre el "acoso" al hijo de Iturgaiz: "Se sigue pensando en Euskadi"

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha denunciado "el deleznable acoso" que sufrió el pasado sábado Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cuando disputaba un partido de fútbol en la localidad vizcaína de Gernika por parte de un grupo de espectadores.

Itxaso, a través de las redes sociales, ha recordado que estos espectadores le dijeron al hijo de los populares vascos: 'Te vamos a quemar vivo con tu puto padre'. "Tomemos nota, estas cosas se siguen pensando en Euskadi", ha asegurado el delegado del Gobierno.

Deleznable el acoso que sufrió Mikel Iturgaiz el pasado sábado en un partido de fútbol.



“Te vamos a quemar vivo con tu puto padre”. Tomemos nota, estas cosas se siguen pensando en Euskadi.



Todo nuestro apoyo y solidaridad, Mikel. Muy digna tu actitud.https://t.co/Gbxoyp7ACv — Denis Itxaso (@DenisItxaso) June 29, 2021





Tras calificar de "deleznable" el acoso sufrido por Mikel Iturgaiz, al que los radicales también llamaron "fachita de mierda" y le amenazaron con "matarle", Denis Itxaso le ha trasladado todo su "apoyo y solidaridad".

Además, ha alabado la "muy digna actitud" del hijo del presidente del PP vasco, que pidió respeto a las personas que le increpaban. "No es que me moleste, es que esto hoy en día no puede pasar. Da igual el pensamiento de cada uno, creemos una sociedad mejor", ha asegurado el acosado.