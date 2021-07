La delegada de Igualdad insiste en sensibilizar contra violencia machista y en que el hombre participe en ello

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, Dolores Fernández, ha asegurado que la sensibilización "es una de las grandes patas que tenemos que seguir abordando" contra la violencia de género y ha incidido en que debe estar dirigida a toda la sociedad, también al hombre que, según considera, debe formar parte de esa concienciación para erradicarla.

"La sensibilización es fundamental para que la violencia de género vaya disminuyendo primero y sea erradicada definitivamente, porque esto es un trabajo a largo plazo", ha aseverado Fernández, en una entrevista con Europa Press.

Así, ha señalado que "aunque no lo creamos hay personas que por sus circunstancias diarias no lo ven como un problema directo, que no reconocen la realidad en este sentido, por eso hay que insistir en sensibilizar a la sociedad, que está formada por mujeres y hombres".

"Por eso hay que sensibilizar a los dos, hay que dejar que el hombre entre en ese círculo del diálogo para erradicar la violencia de género, que participe, y si conseguimos que se sensibilicen también va a ser muy positivo en esta carrera contrarreloj contra esta lacra, en la que aunque seguimos haciendo campañas, las familias se siguen rompiendo", ha manifestado.

Para la delegada, casos como el ocurrido el pasado jueves en Málaga, cuando una mujer de 46 años fue asesinada con una escopeta, presuntamente por su pareja que luego se suicidó, "vienen a demostrar que no hay perfiles de víctimas ni de victimario, por lo tanto es necesario que la sociedad esté muy alerta; los entornos de las mujeres pueden ayudar mucho".

"Una cosa que repetimos mucho es que la violencia no comienza con el asesinato, por desgracia es el final. Antes ha habido agresiones, humillaciones, malas palabras, insultos", ha aseverado Fernández, quien ha incidido en que "es muy importante que a la más mínima duda o señal sea este entorno el que rompa el silencio". "Las víctimas están en tal situación que no lo pueden hacer por sí mismas en la mayoría de los casos", ha dicho.

Así, ha indicado que cuando salen las encuestas "tenemos que las víctimas tardan una media de nueve años en denunciar", por lo que ha apelado a la sociedad "ya que la violencia de género es un problema social, una grave violación de los derechos humanos que por lo tanto nos afecta a todas las personas y la sociedad se tiene que implicar para avanzar ante la erradicación".

"Tenemos que estar alerta, no podemos bajar la guardia. Es muy importante apelar a la sociedad y que los familiares, amigos, compañeros de trabajo denuncien cuando vean lo más mínimo que no piensen que es algo privado porque esto es un problema social y requiere una intervención de la sociedad", ha dicho.

Así, ha insistido en que, aunque son las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "las que tienen que poner los recursos", la sociedad debe "apoyar a estas mujeres y que no se sientan solas". "Es muy importante que acudan a los recursos que se les proporciona y tratar con los profesionales que le darán indicaciones de cómo actuar", ha manifestado.

ATENCIÓN EN 2020

Durante 2020, se atendieron un total de 18.725 mujeres, que son 2.927 más que en 2019 y un aumento del 18 por ciento, ha precisado la delegada. Esto supone que se atendió a una media de 51 mujeres al día, el 36 por ciento relacionadas con violencia de género.

En concreto, el pasado año fueron 8.241 llamadas, es decir se registraron 2.041 comunicaciones más que en 2019, lo que supone un incremento del 32 por ciento.

Cuestionada por la ventanilla única, Fernández ha expresado que supone "centralizar el acceso al conjunto de todos los recursos que existen en la Junta para ayudar a la ciudadanía en general y en particular a las víctimas de violencia de género", además de favorecer la cooperación con el resto de administraciones para "avanzar en esa sensibilización".

La delegada ha explicado que tiene dos fases, "la primera, que ya está finalizada, tiene un carácter informativo, mientras que la segunda está en proceso de elaboración y tiene un carácter más instrumental, para que de forma sencilla todo el mundo pueda acceder a tramitar prestaciones de los recursos que existen en la atención a las víctimas".

Además, ha incidido en que dispondrá de un botón rojo "para que si la persona que está realizando el cuestionario o el trámite está en un momento de peligro en el que no puede continuar, lo pulsa y desaparece esa página y aparece el portal general del buscador que se tenga, lo que evita situaciones de riesgo".

"Es única porque da una atención personalizada e individualizada para cada persona que acceda", ha insistido, al tiempo que ha destacado que "permitirá realizar estos trámites vía digital, lo que es muy importante en el ámbito rural, porque da una privacidad a las personas".