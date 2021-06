La delegada del Gobierno ve que Almeida y Ayuso están "desnudos" si no critican a Moncloa: "Se basan en el antisánchez"

"El proyecto socialista en Madrid está tan malito que tenemos que darle mucha medicina, no estropearlo más", asegura sobre el PSOE-M

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, considera que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, están "desnudos" si no critican al Ejecutivo central porque su "política" se basa "en el antisánchez".

"Aparte de lo de la libertad y abrir las terrazas, aparte de ir contra alguien, no tienen nada. Solo un modelo de sociedad en el que desmantelan lo público, los derechos sociales y lo venden al mejor postor. Lo mismo pasa en el Ayuntamiento. Coges las ruedas de prensa y Almeida no habla del Ayuntamiento, habla del Gobierno de Sánchez" ha lanzado González en una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press.

Ve, además, que en el Consistorio el PP está "deseando que desaparezca" Cs y que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, está pensando en "ir lo mejor colocada posible en las listas del PP".

También ha reprochado al regidor que desde que fuera nombrado portavoz nacional del PP sus actos se han convertido "en un photocall de Génova" y utilizarlos para "ser el martillo contra el presidente, Pedro Sánchez".

No puedes ir a presentar un dispositivo histórico para ayudar al Ayuntamiento de mi ciudad a luchar contra el botellón y que acabe diluido porque en la primera pregunta dice que Sánchez es el principal problema de los españoles, con la delegada del Gobierno delante. Eso es una perversión de las instituciones. No me gustó lo que pasó, pero tenía muy claro que lo tenía que hacer", ha reprochado.

Sobre la situación de su partido a nivel regional, que cayó a tercera fuerza el 4M, ha indicado que está en una "situación muy delicada" tras concatenar 26 años de derrotas consecutivas --incluida la investidura frustrada de Rafael Simancas-- y entiende que cuando se conforme el martes la Asamblea va a ser "una foto muy complicada de digerir", al no sentarse en el espacio del jefe de la oposición.

Asimismo, ha apuntado a que el PP ha ido creando un modelo "tramposo" basado en el "individualismo" ante el que "la izquierda" debe de plantear una alternativa y ha apuntado que desde sus 59 alcaldías y su vicealcaldía están "planteando este modelo alternativo".

"A mí, el debate me parece bien, otra cosa es que mi partido se encuentra en Madrid en una situación muy complicada y no podemos debilitarlo más. Pero el PP lleva en gestora tres años, con una crisis grandiosa tras la terrible dimisión de Cristina Cifuentes. Eso es Juego de tronos, pero no se entera nadie. Tenemos que hacer un debate de manera interna. El proyecto socialista en Madrid está tan malito que tenemos que darle mucha medicina, no estropearlo más", ha concluido sobre la gestora socialista.