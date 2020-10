Delegada del Gobierno en Cataluña critica a Ayuso por priorizar la economía

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber situado la economía como "lo más importante" en su escala de preocupaciones en plena pandemia de la covid-19.

Este miércoles, la presidenta madrileña dijo en rueda de prensa: "Para nosotros, lo más importante es que la economía no sufra más".

En una entrevista en TV3, Cunillera ha opinado sobre estas declaraciones: "Sinceramente, a mi me hirió. Me supo mal porque hay gente que tiene a un familiar en el hospital, a gente en la UCI o a quien se le ha muerto alguien, y que te diga tu responsable política que lo que le preocupa es la economía... Claro que tiene que preocupar, pero lo dijo muy bien el ministro Salvador Illa: sin salud no hay economía".